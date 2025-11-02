CaixaBank e Ifepa renuevan su convenio de colaboración anual

CaixaBank e Ifepa-Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia han renovado un año más su convenio de colaboración, reforzando así la estrecha relación que ambas entidades mantienen desde hace años en favor del desarrollo económico y social de la Región.

El acuerdo incluye este año el patrocinio de dos de los grandes certámenes que acoge la Institución Ferial: la Feria HortiFruit, especializada en el sector hortofrutícola, y la Feria del Automóvil, uno de los eventos de referencia para el sector del motor en la Región.

Además, durante todo el año, CaixaBank dispondrá de un espacio exclusivo en todas las ferias organizadas por Ifepa, un punto de encuentro con clientes, profesionales y visitantes donde la entidad acercará su propuesta de valor, productos y servicios adaptados a las necesidades de cada sector.

La firma del convenio ha contado con la participación de la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Olga García, y del director general de Ifepa, Antonio Miras, quienes han puesto en valor la colaboración continuada entre ambas instituciones.

La directora territorial de CaixaBank en la Región de Murcia, Olga García, ha destacado que “con este convenio reafirmamos nuestro compromiso con el tejido productivo de la Región de Murcia, apoyando sectores estratégicos como la agricultura y la automoción, que son motores de empleo, innovación y desarrollo para nuestro territorio”.

Por su parte, el director general de IFEPA ha subrayado que “la firma de este Convenio representa para IFEPA un respaldo muy significativo, máxime teniendo en cuenta la envergadura de una entidad como Caixabank”.

Con este acuerdo, CaixaBank mantiene su implicación en el impulso a sectores clave de la economía murciana y en la dinamización del territorio, en línea con su modelo de banca sostenible y su vocación de estar cerca de las personas y de las empresas para todo lo que importa.

Compromiso con la Región de Murcia

CaixaBank mantiene un fuerte compromiso con la Región de Murcia, donde cuenta con una amplia red de oficinas y profesionales dedicados a ofrecer un acompañamiento cercano a particulares, autónomos, empresas y sector agrario. La entidad trabaja cada día para impulsar el desarrollo económico y social del territorio, favoreciendo la competitividad de las empresas y contribuyendo a la generación de empleo.

En la Región de Murcia, CaixaBank mantiene una estrecha relación con el tejido empresarial y las principales instituciones económicas y sociales, colaborando en iniciativas estratégicas que fomentan la innovación, la formación y la sostenibilidad. A través de programas como AgroBank, especializado en el sector agroalimentario, DayOne, dirigido a startups y empresas tecnológicas, o CaixaBank Dualiza, centrado en la Formación Profesional Dual, la entidad refuerza su apoyo a los sectores clave del territorio.

Asimismo, CaixaBank impulsa convenios y patrocinios con organizaciones empresariales, cámaras de comercio y entidades feriales, contribuyendo a dinamizar la actividad económica y a consolidar la Región de Murcia como un espacio de oportunidades y progreso.

Con su modelo de banca sostenible y su vocación de estar cerca de las personas y de las empresas para todo lo que importa, CaixaBank es un aliado estratégico para el crecimiento y el futuro de la Región de Murcia.