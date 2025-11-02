Abad Grupo inmobiliario, reconocido con el galardón nacional a la mejor acción de marketing

La agencia murciana Abad Grupo Inmobiliario, ha sido reconocida con el premio nacional “A la mejor jugada”, que concede la división profesional del portal inmobiliario Fotocasa, en reconocimiento a la mejor acción de marketing en el sector inmobiliario español durante el último año.

El galardón, entregado el pasado jueves en una gala celebrada en Barcelona, distingue la iniciativa 'Murcia es para vivirla', una acción desarrollada durante las Fiestas de Primavera en la que la agencia impulsó talleres y juegos tradicionales para familias y niños en la Plaza de Santo Domingo, además de repartir flores azules para decorar los trajes huertanos y llenar de color el centro de la ciudad.

Según explicó Mar Abad, una de los socios del grupo, “es un orgullo que nos reconozcan una acción de este tipo, no solo como acción de marketing, sino como aportación a la comunidad. Nuestra visión es siempre hacer cosas con corazón, que nos conecten con nuestra ciudad, de la que estamos enamorados. Es un privilegio poder hablar de las Fiestas de Primavera fuera de Murcia gracias a este premio”.

El reconocimiento refuerza la trayectoria de Abad Grupo Inmobiliario, que ya ha sido distinguido en otras ocasiones a nivel nacional por su creatividad en comunicación y su atención al cliente, consolidándose como una de las agencias de referencia en el sector inmobiliario murciano.

En representación del equipo, asistieron a la gala los tres socios —Fuensanta Abad, Mar Abad y Julián Tomás— y Patricia Magro, adjunta a la dirección.

Este nuevo premio supone un motivo de orgullo no solo para la agencia, sino también para la ciudad, al poner en valor la capacidad de las empresas murcianas para innovar desde el arraigo local y promover iniciativas que fortalecen la identidad y la vida urbana.