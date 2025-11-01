Fuente Álamo y Lorca también se postulan para acoger el centro de microchips

El proyecto Quantix EdgeS, que impulsará la creación del primer centro de diseño, testado, personalización y securización de semiconductores de última generación en la Región de Murcia, no deja de atraer interés. A la lista de municipios que quieren albergar su sede, entre los que figuran, por ejemplo, Murcia, Cartagena o Santomera, se suman ahora Lorca y Fuente Álamo.

El proyecto formalizó esta semana ante notario la entrada de sus nuevos inversores. En el acto han estado acompañados por la Consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, María Isabel López Aragón y por el Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Joaquín Gómez Gómez.

Esta operación supone una inversión sin precedentes en el sector nacional de los semiconductores y evidencia el respaldo combinado de capital regional, internacional e institucional.

Del total del capital, 40 millones de euros, el 25,5 % procede de inversores privados murcianos, entre los que destacan OdinS, motor impulsor del proyecto y spin-off de la Universidad de Murcia, empresa tecnológica con una amplia trayectoria en innovación especializada en soluciones IoT para ciudades, agricultura y defensa, y TProtege, a través de la que participan Francisco Martínez Asensio, la familia Marín Giménez, Grupo Fuertes, Inversaran (familia Aranguren), Murcia Emprende, Inforges, el empresario Antonio Abellán Caravaca, María del Pilar Berral y Luis Miguel García de Andrés. Esta combinación de actores regionales refuerza el compromiso del tejido empresarial murciano con la innovación tecnológica y la creación de industria de alto valor añadido.

Para la formalización de la inversión, los promotores han contado con el apoyo financiero de Avalam que, junto al Banco de Sabadell, han apostado desde el primer momento por el proyecto al considerarlo estratégico para la Región de Murcia. Asimismo, han contado con el asesoramiento profesional de las firmas Garrigues y PwC (Price Waterhouse Coopers), referentes en los ámbitos legal, fiscal, de consultoría y transacciones.

En el proceso de formalización de la inversión del sector privado regional, destaca la figura de Francisco Martínez Asensio, consultor independiente, quien aporta una visión estratégica y profundamente arraigada en la Región, reforzando la base privada del proyecto con su experiencia empresarial y su implicación desde las fases iniciales de Quantix EdgeS.

La familia Marín Giménez, con una firme trayectoria en el sector conservero, encabeza la ronda a través de su vehículo inversor, simbolizando la convergencia entre la industria tradicional y la tecnología emergente.

Grupo Corporativo Fuertes, uno de los principales grupos empresariales del país, cuyo núcleo de negocio es el agroalimentario, apuesta por este proyecto tanto por su transversalidad a la hora de contribuir a la transformación tecnológica de la Región, como por su aportación a la modernización y seguridad alimentaria.

Inversaran (familia Aranguren), reafirma su apuesta por el proyecto, contribuyendo con capital y experiencia a la creación de una industria local de microelectrónica con ambición global. Entre los sectores en los que realiza las inversiones destacan la distribución de combustibles al por menor, industria de agua envasada con la marca Fuentedueñas ubicada en Sierra Espuña y las inversiones inmobiliarias, entre otras.

La Sociedad de Capital Riesgo Murcia Emprende, participante en 30 compañías desde su constitución en 2004, reafirma con Quantix, su compromiso con las empresas tecnológicas y en primeras fases, resaltando su carácter generalista y su capacidad de asumir riesgo empresarial apoyando iniciativas regionales diferenciadoras. Como así lo demuestra su participación en el sector de reciclaje plástico (GWC), industrial (Mix Pak Systems y Carton Lab), tecnologías de la información (Neuromobile, BeMyVega), Salud (Viva in Vitro, Inbentus, Intecc) o Biotecnología (KeepCool) entre otras.

Inforges, consultora tecnológica de origen murciano que impulsa el crecimiento y la transformación empresarial mediante soluciones de negocio, inteligencia artificial y ciberseguridad, con un equipo de más de 400 profesionales, se suma al conjunto de firmas murcianas participantes en el proyecto, sumando estructuras de apoyo, conocimiento sectorial y perfil institucional proinnovación.

El empresario y biólogo Antonio Abellán Caravaca fundador en 1990 de Fitosoil, un laboratorio de análisis agroalimentario y medioambiental, contribuyó de forma decisiva al cambio de una agricultura tradicional e intuitiva a una moderna agricultura con base científica. Su acompañamiento al proyecto reafirma su compromiso y apuesta por la transformación tecnológica.

María del Pilar Berral Casas notaria de la ciudad de Murcia desde 2007, es titular de uno de los despachos notariales más reconocidos y consolidados de la capital. Está muy vinculada al mundo empresarial de la Región a través de su participación en el Círculo de Economía de la Región de Murcia, del que forma parte de su Comisión Ejecutiva y preside la Comisión de Ética de dicha entidad.

Completa la lista de inversores Luis Miguel García de Andrés empresario murciano con formación en Economía y una clara visión emprendedora, que ha fundado y liderado diversas iniciativas empresariales en los ámbitos de la alimentación, la industria de quinta gama, la pastelería y la diversificación de negocios. Desde hace más de dos décadas dirige Nueva Cocina Mediterránea (NCM), que combina tradición culinaria con la más alta tecnología en sus procesos. García de Andrés mantiene un firme compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la colaboración público-privada en la Región de Murcia. Su compañía participa activamente en proyectos estratégicos como la Cátedra EMURI, impulsando el desarrollo del IDi regional y la promoción cultural tanto desde la empresa como desde la Fundación Antonio Campillo.

Por otra parte, el 25,5 % restante del capital se distribuye entre las compañías internacionales WISeKey y SEALSQ.

WISeKey multinacional suiza especializada en ciberseguridad, identidad digital y tecnologías de confianza, con sede en Ginebra, desarrolla soluciones que combina blockchain, inteligencia artificial y criptografía cuántica, garantizando la protección de datos, dispositivos y transacciones digitales a escala global.

SEALSQ filial tecnológica del grupo WISeKey con sede en Francia, que se centra en el diseño y fabricación de semiconductores de seguridad, microchips seguros y post cuanticos, claves en la nueva generación de dispositivos conectados.

El 49 % del capital restante es asumido por el Estado a través de la Sociedad Española de Tecnología y Transformación (SETT), entidad público empresarial que gestiona y coordina las inversiones en tecnologías avanzadas transformadoras. Promotora del proyecto a través del PERTE Chip instrumento con un presupuesto de 12.250 millones de euros para potenciar el ecosistema empresarial tecnológico dedicado a la microelectrónica y los semiconductores, SETT participa en QUANTIX como parte de su compromiso con la autonomía tecnológica europea.

Con una base sólida y un compromiso empresarial sin precedentes, la nueva sociedad entra en su fase de implantación industrial con el propósito de situar a la Región de Murcia en el mapa europeo de los semiconductores, generando progreso, empleo cualificado y autonomía tecnológica desde la Región.

Sobre Quantix EdgeS

Quantix EdgeS es una empresa tecnológica con sede en la Región de Murcia, enfocada en el diseño, testado, personalización y securización de semiconductores de altas prestaciones en ciberseguridad para sectores IoT, industriales, sanitarios y de defensa. Constituida en septiembre de 2025, su misión es redefinir el papel de Europa en el panorama mundial de los semiconductores, creando un centro de vanguardia para suministrar chips de alto rendimiento a sectores clave.

Gracias a su experiencia en IP de seguridad, incluidos diseños resistentes a la computación cuántica, Quantix EdgeS contribuirá a la independencia tecnológica europea, integrando talento regional, ingeniería avanzada y colaboración público-privada para situar a la Región entre los principales polos de innovación microelectrónica del continente.