Un acuerdo para fomentar iniciativas vinculadas al ámbito aeroespacial en la Región

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), y el Centro Universitario de la Defensa (CUD-AGA) firmaron ayer en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) un protocolo de colaboración para dinamizar iniciativas vinculadas a la defensa y la seguridad, especialmente en el dominio aeroespacial.

En concreto, el protocolo prevé impulsar conjuntamente iniciativas que permitan la capacitación; la creación de empleo especializado; el desarrollo de proyectos de I+D+i; la transferencia de tecnología y conocimiento desde la parte académica a la empresarial y nuevas iniciativas o proyectos con las Fuerzas Armadas, especialmente aquellas vinculadas al ámbito aeroespacial.

El acto, que contó con la presencia de la consejera de Empresa, Economía y Empleo, Marisa López Aragón; el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo; y el director de la CUD-AGA, Nicolás Madrid, supone un paso decisivo en la consolidación de un ecosistema regional de innovación vinculado a las tecnologías duales.

«La Región de Murcia está demostrando que la especialización inteligente también pasa por sectores de alto valor añadido como la defensa, la seguridad y el sector aeroespacial. Este acuerdo refuerza la posición de nuestras empresas y centros de conocimiento en un ámbito estratégico para el futuro industrial y tecnológico de la Región», destacó la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

El protocolo se enmarca en el programa Caetra de impulso a las tecnologías duales, «un instrumento pionero de cooperación público-privada impulsado por el Gobierno regional, que está sirviendo de plataforma para conectar empresas innovadoras, centros tecnológicos y Fuerzas Armadas en el desarrollo de proyectos de I+D+i aplicados a la defensa y la reconstrucción», señaló la consejera.

Tras la firma se celebró la jornada ‘I+D+i en el sector aeroespacial’, que contó con un centenar de asistentes, en la que se abordaron las tendencias tecnológicas en Inteligencia Artificial, nuevos materiales y sistemas de drones, así como las líneas de investigación del CUD-AGA y la colaboración con empresas regionales.

La consejera de Empresa, subrayó que «la innovación aplicada a la defensa y la seguridad abre una vía de crecimiento económico y tecnológico que queremos aprovechar desde la Región de Murcia». «Este acuerdo con el Centro Universitario de la Defensa nos permite consolidar alianzas estratégicas en torno al conocimiento, la investigación y el talento, reforzando nuestro papel como territorio capaz de generar soluciones avanzadas para los grandes desafíos globales», añadió.