La ayuda de casi 500 euros al mes para los murcianos que no han cotizado lo suficiente: así es el "mini paro"

¿Has trabajado menos de un año y te has quedado sin empleo? Aunque no puedas acceder al paro contributivo, existe una alternativa que podría ayudarte a salir adelante: el subsidio por cotizaciones insuficientes, también conocido como “mini paro”. Esta ayuda está pensada para quienes no han alcanzado los 360 días de cotización necesarios para cobrar el paro ordinario, pero han trabajado al menos 90 días. Se trata de un respaldo económico que puede alcanzar hasta los 480 euros al mes, dependiendo del momento y la situación del solicitante.

Quiénes cobran este subsidio

Este subsidio está diseñado para personas que, por haber trabajado periodos breves o de forma intermitente, no cumplen los requisitos para acceder al paro tradicional. Sin embargo, deben encontrarse en situación legal de desempleo, haber cesado en su último trabajo de forma involuntaria, carecer de rentas propias o bien acreditar responsabilidades familiares. Además, deben haber trabajado al menos 90 días y estar inscritos como demandantes de empleo.

Hasta 480 euros al mes

La cuantía de esta ayuda varía con el tiempo. Durante los primeros 180 días, se cobra el 95% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que equivale a unos 480 euros mensuales. A partir del día 181 hasta el 360, se reduce al 90% (aproximadamente 455 euros), y a partir del día 361 se reduce al 80% (unos 404 euros mensuales).

La duración del subsidio también depende del tiempo cotizado y de si se tienen responsabilidades familiares. Si no las tienes, puedes percibir entre 3 y 6 meses, dependiendo de si has cotizado 90, 120, 150 o 180 días. Pero si acreditas responsabilidades familiares, el subsidio puede extenderse hasta los 21 meses, siempre que cumplas con todos los requisitos establecidos y presentes las prórrogas correspondientes cada tres meses.

El “mini paro” se puede compatibilizar con contratos a tiempo parcial, siempre que la suma de las jornadas trabajadas sea inferior a una jornada completa. Esta flexibilidad permite a muchos beneficiarios mantenerse activos en el mercado laboral mientras siguen recibiendo una parte del subsidio, siempre que cumplan los requisitos. Además, si tras acceder al subsidio tienes un hijo o hija dentro de los 300 días posteriores a tu situación legal de desempleo, puedes solicitar la ampliación hasta los 21 meses.

Requisitos

Para tramitar esta ayuda, debes presentar tu solicitud dentro de los seis meses posteriores a tu situación legal de desempleo. Si lo haces dentro de los primeros 15 días hábiles, el subsidio se concede desde el día siguiente al hecho causante. Si te retrasas, el derecho nace desde el día de la solicitud. La documentación necesaria incluye el modelo oficial de solicitud, documento de identidad, libro de familia (si corresponde), declaración de rentas y datos bancarios, entre otros.

El subsidio se concede por periodos trimestrales prorrogables, lo que significa que cada tres meses deberás renovar tu solicitud y acreditar que sigues cumpliendo con los requisitos. Si no lo haces en el plazo establecido, puedes perder el derecho. En caso de interrupción por un nuevo empleo, solo podrás reanudar la ayuda si el cese fue involuntario. Es importante tener en cuenta que las cotizaciones utilizadas para este subsidio no podrán emplearse más adelante para acceder a una prestación contributiva.