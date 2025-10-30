La solución de Gonzalo Bernardos para los pensionistas de la Región de Murcia: "En el futuro no serán como ahora"

Las pensiones son una de las columnas sagradas del Estado de bienestar español porque representan tranquilidad, continuidad y justicia intergeneracional.

Por esa razón se han buscado soluciones para la inminente jubilación masiva de la generación del baby boom y la presión que está revisto que ejerza sobre las cuentas públicas.

En la Región de Murcia según los últimos datos oficiales del 1 de octubre de 2025, hay 268.955 pensiones abonadas. Suponen un desembolso mensual de 315.509.697,28 euros, con una pensión media de 1.173,09 euros, por debajo del promedio nacional. Dicho de otra forma: cada mes, casi un tercio de millón de murcianos recibe este ingreso para vivir y el sistema público desembolsa más de 315 millones de euros para sostenerlo.

Una reforma en marcha para asegurar el futuro

Hace apenas unos meses el Gobierno completó la reforma del sistema de pensiones, evaluada por Bruselas dentro del paquete de compromisos asociados a los fondos europeos. El objetivo (asegurar la sostenibilidad del sistema y reforzar la equidad) se materializa en medidas como el incremento gradual de la cotización por parte de las rentas altas, el refuerzo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la mejora de las pensiones mínimas.

El impacto es visible: solo en el último año, el gasto en pensiones contributivas en España ha subido un 6,05%, hasta los 13.675,8 millones de euros mensuales y la pensión media de jubilación ha alcanzado los 1.510 euros.

El aviso de Bernardos

En paralelo a esa ingeniería institucional, irrumpen voces que no dejan indiferente. Una de ellas es la del economista Gonzalo Bernardos, habitual en debates mediáticos por su estilo directo y sus análisis sin anestesia. En una de sus últimas intervención en laSexta Xplica lanzaba un mensaje claro a los jóvenes y futuros pensionistas: “Hagan lo posible por comprar una vivienda”.

No lo dijo como invitación al lujo sino casi como advertencia preventiva. Según él "las pensiones del futuro no serán tan generosas como en la actualidad, y el mejor plan de pensiones que pueden ustedes tener es una vivienda". Su receta es simple y, a la vez, incómoda: ante un sistema presionado, ahorrar en propiedad puede ser la forma más sensata de blindarse.