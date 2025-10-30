El Mosca Marítimo lanza un nuevo servicio para transportar envíos alimentarios de mediano tamaño a los mercados americanos

El Mosca Marítimo, Filial de Logista ha puesto en marcha un servicio pionero en España de consolidación de grupajes marítimos para productos de alimentación con temperatura y con destino a República Dominicana y México. Esta innovadora solución logística, que comenzó a operar en octubre tras la habilitación del almacén en junio, permite a los exportadores españoles realizar envíos de menor volumen manteniendo la cadena de frío intacta durante todo el trayecto.

El servicio opera desde las modernas instalaciones de Alacuás (Valencia), que cuentan con 1.600 m² para mercancías congeladas y 1.000 m² para mercancía refrigerada, desde donde parten envíos quincenales en contenedores refrigerados de 40 pies. La compañía ya estudia expandir este servicio a mercados asiáticos con alta demanda de productos alimentarios de calidad, como Japón, China o Singapur.

Además, este servicio cuenta con un valor diferencial: la combinación de grupaje con control de temperatura durante todo el proceso logístico. A diferencia de las cargas completas, donde un solo cliente ocupa un contenedor entero, esta solución permite consolidar mercancías de diferentes exportadores en un mismo contenedor refrigerado, manteniendo las condiciones óptimas de conservación desde la recogida en origen hasta la entrega final en destino.

Entre los principales beneficiarios de este servicio se encuentran las cadenas hoteleras que operan en República Dominicana y México. Estas compañías requieren aprovisionamientos regulares de productos alimentarios europeos procedentes de diversos proveedores en España, Italia o Francia. Con esta solución, podrán realizar compras más diversificadas, en cantidades más ajustadas a su consumo real y con fechas de caducidad optimizadas.

"Este servicio representa una revolución para los exportadores españoles de productos alimentarios, especialmente aquellos que no generan volumen suficiente para completar un contenedor", explica Juan Cutillas García - International Sales Manager de El Mosca Marítimo. "Hasta ahora, estos exportadores tenían grandes dificultades para acceder a mercados internacionales manteniendo la cadena de frío, lo que limitaba sus oportunidades de negocio. Con nuestra solución, ya pueden realizar envíos más pequeños y frecuentes, optimizando su gestión de inventario y garantizando la frescura del producto", concluye Cutillas.

Sobre El Mosca Marítimo

El Mosca Marítimo, filial de Logista especialista en el transporte y almacenaje de mercancías, transporte frigorífico congelado o refrigerado y transporte de gran volumen, principalmente para las industrias de alimentación. Además, cuenta con plataformas portacontenedores con generador propias y enchufes para contenedores en sus bases logísticas, lo que proporciona una gran flexibilidad a la hora de organizar cargas y descargas.

Adicionalmente El Mosca Marítimo, se ha consolidado como una empresa de transporte marítimo nacional e internacional, con alta especialización tanto para el tratamiento de mercancías secas como en temperatura controlada.

Con sede en Molina de Segura (Murcia), Transportes El Mosca dispone de una flota de más de 1.000 vehículos, emplea a cerca de 1.100 trabajadores, cuenta con una red de 12 delegaciones nacionales e internacionales que suman más de 50.000 m2 de almacenes.

Sobre Logista

Logista es uno de los mayores operadores logísticos de Europa y está especializada en la distribución a canales de proximidad. Sirve regularmente a cerca de 200.000 puntos de venta en España, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Polonia y facilita el mejor y más rápido acceso al mercado de una amplia gama de productos de conveniencia, farmacéuticos, recarga electrónica, libros, publicaciones, tabaco y loterías, entre otros. Además, destaca por ser la mayor red de transporte en España que, además, está certificada en seguridad alimentaria.

Logista cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados integrado por cerca de 8.000 empleados directos y cuenta con un número elevado de colaboradores como los franquiciados de Nacex, los delegados de Logista Parcel, conductores, etc. Empleados y colaboradores trabajan todos centrados en dar servicio a sus clientes del modo más eficiente y adaptado a sus necesidades.