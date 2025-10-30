Colabora Mujer reafirma su compromiso con el liderazgo femenino

Colabora Mujer, Asociación de Mujeres Empresarias, Directivas y Profesionales de la Región de Murcia, celebró con éxito su VI Asamblea General Ordinaria en las instalaciones de FREMM.

El encuentro, presidido por Carmen Muñoz, presidenta de la asociación, junto con la junta directiva, consolidó una vez más el firme compromiso de la entidad con el liderazgo femenino, la colaboración profesional y el impulso del talento femenino en el ámbito empresarial.

Colabora Mujer alcanza más de 300 mujeres asociadas, un hito que refleja el crecimiento y la fuerza de esta red que impulsa el emprendimiento, el liderazgo y la cooperación entre empresarias, directivas y profesionales de todos los sectores de la Región de Murcia.

La Asamblea congregó a numerosas asociadas que participaron activamente en la presentación del informe de gestión anual, la aprobación del presupuesto y la planificación de nuevas líneas de acción para el próximo año.

Entre los puntos destacados, se abordaron nuevas propuestas y actividades estratégicas destinadas a fortalecer la red de colaboración de la asociación, fomentar la visibilidad de las mujeres empresarias y potenciar su impacto en el desarrollo económico regional.

La jornada finalizó con un Vino de honor, un espacio de encuentro que favoreció el intercambio de ideas, la creación de sinergias y la celebración de los logros alcanzados durante este último año.

“Esta VI Asamblea Anual representa un momento clave para la asociación, que continúa creciendo con fuerza y sumando cada día a más mujeres comprometidas, empresarias y profesionales de todos los ámbitos. “Hoy celebramos la consolidación de una red que impulsa el talento, la colaboración y la visibilidad de las mujeres en la Región de Murcia. Colabora Mujer es ya un referente, un espacio donde las ideas se transforman en acción y donde el futuro se escribe en femenino y en plural", destacó Carmen Muñoz, presidenta de Colabora Mujer.