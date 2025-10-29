Estas son las empresas de Murcia que recibirán una ayuda de hasta 10.000 euros: hasta febrero de 2026 para solicitarla

Vivimos en un contexto tan cambiante que ningún proyecto se sostiene solo. Las empresas, especialmente las más pequeñas, lo saben bien y para adaptarse y crecer necesitan el respaldo de su entorno, la cooperación con otras entidades y el impulso institucional que les permita dar el siguiente paso. En un mundo donde los mercados se transforman de un mes a otro, apoyarse en programas públicos puede marcar la diferencia entre quedarse quieto o abrir nuevas puertas.

En la Región de Murcia ese impulso tiene nombre: ‘Cheque Internacionalización’, una iniciativa del Instituto de Fomento (Info) dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social que busca ayudar a las pymes murcianas a salir al exterior y competir en nuevos mercados.

Una herramienta para mirar más allá de las fronteras

El programa, cofinanciado con fondos europeos Feder, acaba de abrir una nueva convocatoria dotada con 275.000 euros con el objetivo de facilitar a las pymes la contratación de servicios profesionales especializados que les ayuden a definir o reforzar su estrategia de internacionalización. Dicho de otra forma, que las empresas puedan contar con asesoramiento de expertos que las orienten para exportar sus productos, adaptarse a otros mercados o diversificar su presencia comercial fuera de España.

La consejera de Empresa, Marisa López Aragón, ha insistido en que las empresas regionales están demostrando una gran capacidad de adaptación pese a los retos globales actuales: los aranceles, la fragmentación comercial o los escenarios geopolíticos inciertos. Según explicaba el compromiso del Gobierno regional es seguir ofreciendo “herramientas prácticas, rápidas y eficaces que les permitan competir en igualdad de condiciones en cualquier parte del mundo”.

Cuánto dinero pueden recibir y quién puede solicitarlo

El ‘Cheque Internacionalización’ permite cubrir hasta el 70% del coste de los servicios contratados con un máximo de 10.000 euros para quienes apuesten por servicios profesionales en mercados exteriores y 6.000 euros para los que soliciten un diagnóstico o una estrategia de internacionalización. Además las ayudas pueden incrementarse para sectores incluidos en la Estrategia de Especialización Inteligente RIS4, una línea prioritaria en el desarrollo económico regional.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 27 de febrero de 2026 a través de la sede electrónica del Info y están destinadas a pequeñas y medianas empresas de la Región de Murcia que busquen consolidar su presencia internacional o dar los primeros pasos para exportar.

Qué servicios cubre el cheque

Entre las acciones subvencionables se encuentran la definición o revisión de la estrategia exportadora, la elaboración de planes específicos para ganar cuota en nuevos mercados y las consultorías personalizadas para asegurar cadenas de suministro o mejorar la gestión internacional. En todos los casos, los servicios deben ser contratados a profesionales especializados con experiencia demostrable.

Resultados que avalan el programa

La primera edición del ‘Cheque Internacionalización’ ya ha avalado su eficacia: se recibieron 44 solicitudes de las que 36 empresas resultaron beneficiarias. De ellas 31 recibieron apoyo para contratar profesionales en mercados exteriores y cinco para diagnóstico y mejora de la gestión internacional. En total esta convocatoria consiguió movilizar una inversión de más de 340.000 euros en el tejido empresarial murciano.