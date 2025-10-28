Estos son los trabajadores de la Región de Murcia que van a recibir una ayuda de 3.000 euros

Una de las claves del éxito y la prosperidad de un país está en su capacidad para redistribuir la riqueza y en cómo consigue equilibrar la balanza frente a quienes parten con más ventajas. A menudo se asocia esta idea con las prestaciones de la Seguridad Social: el paro, las bajas médicas o las ayudas por maternidad. Pero también existen mecanismos menos visibles que sostienen el crecimiento de la economía desde abajo: apoyos directos a quienes mantienen vivo el tejido productivo, crean empleo y dan forma a la vida cotidiana de pueblos y barrios.

Un ejemplo de ello es la ayuda dirigida a autónomos comerciantes de la Región de Murcia, que acaba de ampliarse hasta alcanzar los 700.000 euros de presupuesto total. Se trata de una línea de apoyo puesta en marcha por la Comunidad Autónoma con el objetivo de mantener la actividad del pequeño comercio y permitir que quienes lo sostienen puedan seguir adelante pese al encarecimiento de los costes.

Una ayuda directa de hasta 3.000 euros por persona

Cada beneficiario podrá recibir una ayuda económica única de hasta 3.000 euros, pensada para cubrir gastos de alquiler, suministros, o para impulsar la digitalización de sus negocios. Con la dotación actual, está previsto que más de doscientas personas autónomas del comercio local puedan acceder a esta convocatoria.

El apoyo no busca financiar nuevas aperturas, sino mantener la actividad de quienes ya están en marcha, y que en muchos casos han sufrido una caída de ingresos debido a la inflación y al aumento de costes en los últimos años.

Quiénes pueden solicitarla

La convocatoria está dirigida a personas trabajadoras autónomas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que desarrollen su labor en el sector del comercio minorista, según los códigos CNAE 47. Para poder optar a la subvención, los solicitantes deben cumplir una serie de condiciones concretas:

Tener domicilio fiscal en la Región de Murcia.

Estar en alta en el RETA en el momento de la solicitud.

en el momento de la solicitud. Acreditar una caída de rendimientos netos en 2022 respecto a 2021 , derivada de la inflación.

, derivada de la inflación. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Solo se puede presentar una solicitud por persona, y en caso de haber varias, se considerará válida la última presentada.

Cómo y cuándo presentar la solicitud

La tramitación se realiza exclusivamente por vía electrónica, a través del procedimiento 4105 disponible en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma (sede.carm.es)