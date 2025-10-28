Disfrimur, primera empresa de transporte en alcanzar la cuarta estrella Lean & Green

Desde 2016, año base a partir del cual Disfrimur comenzó a registrar sus mediciones, la compañía ha logrado reducir sus emisiones en más de un 55%, un logro verificado mediante una auditoría independiente realizada por EQA. Este proceso ha permitido a la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) validar la correcta implementación del plan de acción y el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro del programa Lean & Green, la mayor iniciativa europea de sostenibilidad logística.

En el marco de su estrategia 'Transporte Invisible', Disfrimur ha impulsado numerosas iniciativas orientadas a la eficiencia energética, rutas más sostenibles, el uso de combustibles alternativos y la electrificación progresiva de su flota. Gracias a este enfoque, la empresa ha mantenido una reducción constante de emisiones, obteniendo desde 2022 una estrella Lean & Green cada año, hasta alcanzar ahora la cuarta consecutiva.

Entre las acciones más destacadas se encuentran la instalación del primer cargador MCS del sur de Europa en su base de Sangonera la Seca y las primeras pruebas con vehículos impulsados por hidrógeno, que se suman al uso de otros combustibles sostenibles como el gas natural, la electricidad y el HVO.

El programa Lean & Green, impulsado por Aecoc en España, tiene como objetivo reducir las emisiones de CO₂ en la cadena logística mediante la colaboración y la mejora continua. Las estrellas Lean & Green representan los hitos alcanzados en ese camino hacia una logística más sostenible.