Convocados los VI Premios al Espíritu Deportivo Universae-SBW

Recientemente se ha celebrado la reunión del jurado de los VI Premios al Espíritu Deportivo Universae-SBW, en la sede de la institución de Formación Profesional en Murcia. Estos galardones han sido impulsados por Universae y Sport Business World, y en pasadas ediciones reconocían a deportistas, equipos y empresas que destacaban por su trayectoria y/o compromiso con el deporte como Pedro Acosta, Mayte Mateo, el equipo Jimbee Cartagena, Alejandro Valverde, Laura Gil, Santiago Cañizares, Ana Carrasco, Eva Navarro, Luis León Sánchez, entre otros.

Las categorías sobre las que se ha deliberado en esta edición han sido las de mejor deportista masculino, mejor deportista femenina, deporte de equipo, empresa/institución, innovación en el deporte y deporte inclusivo. Los premiados se darán a conocer la próxima semana y los galardones se entregarán el jueves 6 de noviembre, a las 16:30 horas, en la terraza del Museo Arqueológico de Murcia.

El jurado de esta sexta edición ha estado formado por Juan Francisco Martínez, director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia; Francisco Javier Sánchez, director general de Deportes de la Región de Murcia; Miguel Ángel Noguera, concejal de Deporte del Ayuntamiento de Murcia; Diego Avilés, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia; Joaquín Gómez, director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia; Lorena Vera, responsable de Comunicación de Universae; Yayo Delgado, responsable de Comunicación y RR.II. de Estrella de Levante; Cristina Jover, directora de Agencia Weekend; Francisco García, director general de Prevemur; Santiago Sánchez, director de Comunicación y RR.II. de El Corte Inglés; Paloma Jaúdenes, gestora de Alianzas de Talentismo; Juan Alcántara, director general de STV Gestión; Nacho Juan, director de Marketing de Marcos Automoción; Paulo Roberto Marques, director RR. II. Jimbee Cartagena; Luis León Sánchez, ex-ciclista profesional y Antonio Ruiz, abogado RPB Legal, quien ha ejercido como secretario del jurado.