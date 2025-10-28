CaixaBank y Croem impulsan en Murcia el ‘Foro sobre FP Dual y la necesidad del talento’ para reforzar la conexión entre educación y empresa

CaixaBank y la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) celebraron la semana pasada en el ágora del edificio corporativo que la entidad tiene en Murcia, el ‘Foro sobre FP Dual y la necesidad del talento en la Región de Murcia’, un encuentro que reunió a más de 70 responsables de recursos humanos y representantes institucionales.

El foro, organizado conjuntamente por CaixaBank y Croem, contó con la colaboración de la Asociación Dirección Humana, la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia y CaixaBank Dualiza, tuvo como objetivo compartir con el tejido empresarial regional el valor de la Formación Profesional Dual (FP Dual) como herramienta clave para captar talento cualificado, mejorar la empleabilidad juvenil y fortalecer la competitividad del tejido empresarial.

En la apertura institucional participó el director Región de Murcia de CaixaBank, Juan Jesús Lozano; el presidente de Croem, Miguel López Abad; y la presidenta de la Asociación Dirección Humana de la Región de Murcia, Pepa Jiménez Bretones; quienes coincidieron en destacar la necesidad de estrechar la colaboración entre empresas y centros educativos para preparar mejor a los profesionales del futuro.

El presidente de Croem destacó que “la Formación Profesional Dual es una oportunidad real para conectar la educación con el empleo y para retener el talento que necesitan nuestras empresas”. Recordó que “desde Croem llevamos tres años impulsando este modelo a través del Servicio CROEM Dual y la plataforma bisionarios.es, con más de un centenar de ofertas gestionadas y más de 160 plazas de aprendices tramitadas”. López Abad subrayó que “la FP Dual es una apuesta sólida y necesaria para formar mejor, crear empleo y garantizar el desarrollo de la Región de Murcia”.

A continuación, el consejero de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia, Víctor Javier Marín Navarro, presentó la estrategia regional de la FP, subrayando que “la implicación activa de las empresas es la pieza clave para lograr una transición real del aula al puesto de trabajo”.

Además, la jornada incluyó también una mesa redonda moderada por la directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luís, en la que han participado directivos y responsables de recursos humanos de compañías referentes como G’s España, Hida Alimentación, Auxiliar Conservera y Fundación Excelem. Durante el debate se pusieron en valor los beneficios que aporta la FP Dual a las empresas, como la reducción de la rotación, la generación de una mayor productividad, y una mejor adaptación de perfiles. Por otra parte, se han abordado los principales retos pendientes, como la burocracia, la adaptación de programas y la falta de personal especializado.

Tras la mesa redonda, se celebró un espacio de dinamización y participación abierta, en el que los asistentes han compartido experiencias y han identificado oportunidades de colaboración y retos comunes, contribuyendo a definir una hoja de ruta para seguir avanzando en la consolidación de la FP Dual en la Región de Murcia.

El encuentro concluyó con un llamamiento a la acción del director comercial de Banca de Empresas de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Felipe Pulido, quien señaló que “la FP Dual es una palanca estratégica para la empleabilidad de los jóvenes y para la competitividad de nuestras empresas”.

“Desde CaixaBank queremos estar cerca de quienes lideran este cambio, porque invertir en talento es invertir en el futuro de la Región de Murcia” añadió Pulido.

En la Región de Murcia la apuesta por la Formación Profesional alcanza cifras históricas: para el curso 2025-2026 se han abierto 46.800 plazas, la mayor oferta hasta la fecha, con 3.300 plazas nuevas respecto al curso anterior.

Una de las grandes conclusiones de la jornada, coincide con las reflejadas en el Barómetro de la Empresa Familiar de Murcia, donde se destaca que la falta de trabajadores cualificados y la excesiva burocracia figuran entre las principales dificultades que enfrentan las empresas familiares, que representan el 85 % del empleo privado regional. Estos datos refuerzan la urgencia de que el tejido empresarial se sume activamente al modelo de FP Dual, clave para alinear formación y necesidad real del mercado laboral.