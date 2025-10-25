Grupo Sureste coloca a Murcia en el sector de la seguridad

En un sector donde la confianza se acredita mediante resultados y la continuidad operativa es sinónimo de reputación, Grupo Sureste ha convertido la gestión rigurosa, la innovación tecnológica y la estabilidad organizativa en los tres vectores que explican su crecimiento sostenido.

Lo que en sus orígenes fue una empresa regional orientada a la seguridad privada es hoy un grupo empresarial multiservicio, con más de 5.000 profesionales, un sistema de gestión integral certificado y un modelo operativo alineado con los estándares europeos de calidad, prevención y cumplimiento.

Desde su sede en Murcia, la compañía ha articulado una estrategia de expansión con visión de largo plazo, sustentada en la eficiencia de procesos, la diversificación de líneas de negocio y la inversión en tecnología aplicada a la seguridad. Este itinerario culmina ahora con la apertura de Sureste Seguridad ·Sucursal em Portugal, en la Avenida da República de Lisboa, que refuerza su plataforma ibérica de servicios y posiciona al grupo entre los principales operadores del mercado europeo.

El desembarco en Portugal no solo amplía el perímetro geográfico del grupo, sino que consolida una propuesta de valor basada en la operatividad 24/7, la seguridad electrónica, la gestión de infraestructuras críticas y el cumplimiento normativo integral. Se trata de un paso meditado y estructurado, coherente con la trayectoria de una organización que ha sabido combinar crecimiento económico con responsabilidad corporativa.

Con una facturación consolidada de 127,1 millones de euros en 2024 (+14,49% interanual) y una previsión que supera los 160 millones en 2025, Grupo Sureste avanza sobre un modelo de negocio diversificado que integra seguridad, facility services y soluciones tecnológicas, reafirmando su identidad como una compañía de referencia en el ámbito ibérico por su solvencia técnica y económica —siendo la tercera del sector tras las actuales multinacionales y la primera en margen de rentabilidad, con más del 4 %—, su capacidad de gestión y su excelencia operativa.

Una expansión estratégica en un mercado en crecimiento

La entrada en Portugal responde a una estrategia planificada de expansión responsable. El mercado portugués de la seguridad, valorado en 1.225 millones de euros en 2024 (+5,2 % interanual), se encuentra en plena transformación tecnológica y regulatoria, con una creciente demanda de servicios especializados, integrales y de alta calidad operativa.

Sureste desembarca con una estructura plenamente habilitada bajo la supervisión de la Polícia de Segurança Pública (PSP), a través del sistema SIGESP, y se integra en el Convenio Colectivo SITESE–AES, que regula la actividad y garantiza la conformidad laboral.

Este modelo, resumido en su principio de “Cumplimiento y proximidad”, permite a la compañía competir en grandes contratos públicos y privados con estándares equivalentes a los de los principales operadores europeos.

“Entramos en Portugal vía sucursal para reforzar nuestra plataforma ibérica de servicio. Este paso consolida una visión que combina solidez, innovación y vocación de servicio. Portugal es un mercado maduro, con exigencias regulatorias muy claras, y nuestra llegada se basa en una estructura robusta, certificada y con la experiencia necesaria para competir entre los grandes desde el primer día”, explica Raúl Colucho Fernández, presidente ejecutivo de Grupo Sureste.

Murcia multinacional

Desde su sede en Murcia, Sureste ha construido un modelo de empresa que crece desde la solvencia técnica, la eficiencia operativa y el rigor normativo. La apertura en Lisboa refuerza esa identidad y proyecta su capacidad organizativa hacia un mercado en expansión, consolidando la presencia de la compañía en el eje ibérico de la seguridad privada.

“Nuestra expansión a Portugal refuerza el compromiso de Sureste con la excelencia operativa y la expansión responsable. Aterrizamos con la fuerza y las capacidades de un gran grupo, preparados para aportar valor a clientes públicos y privados, y con la ilusión de convertirnos en un actor de referencia en el mercado portugués. Murcia puede sentirse orgullosa de contar con una nueva multinacional entre sus empresas líderes”, subraya Raúl Colucho

Fernández, quien destaca que el trabajo previo al desembarco ha sido recibido con gran satisfacción por el mercado portugués y que la compañía ya participa en proyectos estratégicos de gran escala que verán la luz en los próximos meses.

Portugal en expansión

La estrategia de entrada se apoya en una estructura operativa avanzada y en la integración progresiva de soluciones tecnológicas aplicadas a la seguridad.

Sureste apuesta por un modelo de operatividad 24/7, con monitorización inteligente, gestión de infraestructuras críticas y formación continua de sus equipos. Esta base técnica, unida a su política de cumplimiento y a la proximidad territorial, convierte al grupo en un actor fiable para los clientes institucionales y corporativos en ambos lados de la frontera.

El mercado portugués, con su ritmo de crecimiento del 5,2 % anual, ofrece un escenario ideal para que Sureste extienda su modelo de gestión certificado y orientado al cliente, capaz de adaptarse a un entorno donde la seguridad y la tecnología son dos caras del mismo desafío.

Cumplimiento y proximidad

El éxito de Sureste se ha construido sobre un principio sencillo pero exigente: crecer cumpliendo. La compañía forma parte de las doce empresas integradas en APROSER, la asociación única por su exigencia y reputación que reúne a los principales operadores del sector y garantiza auditorías que acreditan solvencia, respeto y transparencia.

Su desembarco en Lisboa ratifica ese compromiso, demostrando que la expansión internacional puede hacerse con respeto normativo, integración laboral y valor añadido real para el entorno local. El grupo refuerza así su propósito corporativo: ofrecer seguridad con garantías técnicas, pero también con cercanía, responsabilidad y vocación de servicio público.

Una empresa murciana con vocación global

La expansión a Portugal sitúa a Grupo Sureste entre las pocas compañías españolas capaces de operar con escala multinacional, combinando crecimiento económico, arraigo territorial y reputación corporativa.

Desde Murcia, el grupo impulsa un modelo de seguridad moderna, tecnológicamente avanzada y basada en la confianza, que lo consolida como referente ibérico del sector.

Sobre Grupo Sureste

Grupo Sureste es una compañía española con más de 5.000 empleados y una facturación consolidada de 127.109.801,13 euros en 2024 (+14,49 % vs. 2023). La previsión para 2025 supera los 160 millones de euros en su división de seguridad.

El grupo desarrolla su actividad en seguridad, facility services y soluciones tecnológicas, e impulsa SECURSPACE, el espacio tecnológico más grande de Europa en innovación aplicada a la seguridad.

Desde la llegada a la presidencia ejecutiva de Raúl Colucho Fernández, la compañía ha experimentado un crecimiento excepcional, duplicando cada cinco años tanto la facturación como el EBITDA medio. En 2016 el grupo facturaba 35,67 millones de euros; en 2024 alcanzó los 127 millones, y el EBITDA pasó del 3 % en 2016 a más del 4 % en 2025. Estas cifras, auditadas por PwC y Crowe , reflejan la robustez financiera, la eficiencia operativa y la capacidad de crecimiento sostenido de una organización que ha sabido combinar ambición con rigor, y expansión con solidez.

Actualmente, la compañía se encuentra entre las 171 empresas españolas que superan los 5.000 empleados, un hito que confirma la madurez del proyecto y su capacidad para competir en entornos cada vez más exigentes.