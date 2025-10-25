Energía
El complejo industrial de Repsol en Cartagena finaliza con éxito su parada programada de mantenimiento
Se ha incorporado tecnología robótica para realizar inspecciones internas en equipos
El complejo industrial de Repsol en Cartagena ha concluido con éxito la parada programada de mantenimiento en la que han participado más de 900 personas entre personal propio y de empresas auxiliares, y a la que se han destinado 67 millones de euros.
Los trabajos, que se han desarrollado durante dos meses, han permitido revisar más de mil equipos de 17 unidades, renovar instalaciones e incrementar la eficiencia energética de las plantas de combustibles, construidas con anterioridad al proyecto de ampliación de la refinería en el año 2011. Las nuevas inversiones realizadas durante la parada van a suponer una reducción de 7.000 toneladas anuales de CO2.
Una de las novedades de esta parada ha sido la incorporación de tecnología robótica para realizar inspecciones internas en equipos. Por primera vez, se ha utilizado un robot autónomo que ha permitido acceder a zonas de difícil acceso y mejorar la precisión de los análisis de los equipos analizados.
En las instalaciones de Repsol se realizan de forma diaria tareas de inspección, mantenimiento y revisión de sus unidades, y periódicamente, de manera planificada, se realizan paradas programadas de mantenimiento para llevar a cabo trabajos que requieren que las unidades no estén en funcionamiento.
Según el director del complejo industrial, Rafael Quesada, “con tecnología y el trabajo coordinado tanto de los empleados de Repsol como de los trabajadores de empresas auxiliares, hemos conseguido finalizar este proyecto con éxito y ya tenemos las unidades funcionando a pleno rendimiento”.
