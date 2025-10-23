La Fundación Isaac Peral celebra hoy la tercera edición de sus Premios a la Industria Regional

La Fundación Isaac Peral celebra este jueves, 23 de octubre, la Gala de entrega de la tercera edición de los Premios Fundación Isaac Peral a la Industria Regional, un encuentro que reconocerá la excelencia, la innovación y la contribución al desarrollo industrial y tecnológico de la Región de Murcia. El acto tendrá lugar a las 19.30 horas en Espacio Cuarentaytrés (Puerto de Cartagena).

Como novedad de esta edición, se inaugura la categoría del Premio Fundación Isaac Peral de Honor, el cual ha sido concedido al Excmo. Sr. Almirante, D. Aniceto Rosique Nieto, en reconocimiento a su trayectoria ejemplar al servicio de España, de la Armada y de la industria regional, así como por su compromiso con la modernización tecnológica y el impulso del tejido industrial vinculado a la defensa.

El Premio Manuel Torres al Proyecto Innovador del Año ha sido concedido a Cementos La Cruz por su proyecto Eraclitus, una iniciativa pionera en Europa para desarrollar cementos de baja huella de carbono mediante la sustitución del clínker por materiales alternativos y circulares.

La empresa Fama Sofás, fundada en Yecla en 1972, recibe el Premio a la Trayectoria Empresarial por más de cinco décadas de innovación continua, internacionalización y compromiso con las personas.

El Dr. Carlos García Izquierdo, profesor de investigación del CEBAS-CSIC y referente internacional en la ciencia del suelo, ha sido galardonado con el Premio a la Investigación por su brillante trayectoria dedicada a la valorización de residuos orgánicos y la mejora de la fertilidad del suelo como vía para mitigar el cambio climático.

La empresa murciana Gor Factory, con sede en Fortuna y creadora de las marcas Roly, Roly WRK y Stamina, ha sido reconocida con el Premio a la Empresa del Año por su modelo empresarial basado en la innovación, la sostenibilidad y la internacionalización.

Acerca de los Premios Fundación Isaac Peral

Los Premios Fundación Isaac Peral reconocen a empresarios, empresas, investigadores, organizaciones e instituciones de la Región de Murcia que contribuyen a impulsar la innovación, la competitividad y la transferencia tecnológica entre la industria, la ciencia y la administración.

Con estos galardones, la Fundación reafirma su compromiso con el desarrollo industrial y el fortalecimiento del ecosistema tecnológico regional, promoviendo la colaboración público-privada y la marca Región de Murcia Industrial.

Los premios cuentan con el apoyo y colaboración de: Asamblea Regional de Murcia, Ayuntamiento de Cartagena, CaixaBank, Estrella de Levante, Fama Sofás, Grupo Cajamar, Grupo Fuertes, Hefame, Lhicarsa, M. Torres Diseños Industriales, SAES y Zamora Company.