Estrella de Levante, reconocida por su compromiso con la sociedad y el medio ambiente

Estrella de Levante ha sido galardonada este mes de octubre con tres importantes reconocimientos que avalan su compromiso con la sociedad, la sostenibilidad y la acción social. La empresa murciana ha recibido el Premio Empresa con +Impacto Social otorgado por La Opinión de Murcia y Banco Sabadell, el Premio a la Sostenibilidad y Respeto al Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Cartagena y un reconocimiento especial de Cruz Roja Española a la labor de inclusión e impacto de la Fundación Estrella de Levante.

Estos premios reflejan el papel de la compañía como referente en la Región de Murcia, no solo en el ámbito empresarial, sino también en su implicación con el entorno, la comunidad y el desarrollo sostenible. La compañía mantiene una estrecha vinculación con la sociedad murciana a través de su apoyo constante a la cultura, el deporte, la música, la gastronomía y las fiestas populares, así como a proyectos educativos y solidarios.

El director técnico y responsable de Medio Ambiente, Juan Antonio López Abadía, destacó durante la entrega de los premios que “la sostenibilidad es un eje fundamental en nuestra forma de trabajar. En los últimos años hemos logrado importantes avances en ahorro energético, reducción de emisiones y gestión eficiente del agua, y seguimos innovando para minimizar nuestro impacto ambiental sin renunciar a la calidad que nos caracteriza”. En la misma línea, Juana Sánchez, responsable de Acción Social de la Fundación Estrella de Levante, subrayó que “este reconocimiento de Cruz Roja Española pone en valor el esfuerzo de todos los que formamos parte de la Fundación, que trabaja día a día por fomentar la inclusión, la igualdad de oportunidades y el apoyo a colectivos vulnerables en toda la Región”

Por su parte, el responsable de Comunicación y Relaciones Externas, Yayo Delgado, resaltó la importancia de estos premios como reflejo del compromiso compartido de la compañía: “Recibir tres reconocimientos de instituciones tan relevantes confirma que vamos por el camino correcto. Estrella de Levante lleva años apostando por devolver la confianza de la sociedad murciana en forma de apoyo, colaboración y compromiso. La sala de catas se ha convertido, en este sentido, en un punto de encuentro fundamental: por ella pasan cada año más de 20.000 personas, que viven en primera persona nuestra historia, nuestros valores y nuestra forma de entender la cerveza y la región”.

Con más de seis décadas de historia, Estrella de Levante reafirma su papel como una empresa comprometida con su tierra, su gente y su entorno, uniendo tradición e innovación para seguir siendo un motor de desarrollo y orgullo para la Región de Murcia.