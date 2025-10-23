Confirmado en el Estatuto de los Trabajadores: si trabajas más de 6 horas, la empresa debe darte este derecho

El Estatuto de los Trabajadores es la norma básica que regula las relaciones laborales en España. En ella se establece con claridad una serie de derechos para garantizar la salud, el descanso y el bienestar de los empleados. Uno de ellos es el tiempo de pausa durante la jornada, que no es ninguna sugerencia ni un "favor" de la empresa. Sin embargo, la ley es clara: si trabajas más de seis horas seguidas, tu empresa está obligada a darte un descanso.

Este derecho se recoge en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la duración de la jornada laboral y los descansos. Allí se especifica que siempre que la jornada diaria continua supere las seis horas, los trabajadores tendrán derecho a un período de descanso de al menos quince minutos. Es lo que muchos llaman “la pausa del bocadillo”, un descanso breve para tomar algo, estirar las piernas o simplemente desconectar un momento.

Este tiempo de descanso no siempre se considera como tiempo efectivo de trabajo, salvo que lo establezca el convenio colectivo de cada sector o un acuerdo entre empresa y trabajador. Esto quiere decir que, en algunos casos, esos quince minutos serán remunerados y contarán como horas trabajadas, y en otros no. Por eso, revisar el convenio es clave para saber cómo se aplica en cada empresa.

La ley protege especialmente a los menores de 18 años: cuando la jornada continua supera las cuatro horas y media, tienen derecho a un descanso mínimo de treinta minutos. Esta diferencia se debe a que el ordenamiento jurídico pone un énfasis especial en la salud y seguridad de los jóvenes trabajadores.

¿Por qué es tan importante este descanso?

Porque ayuda a reducir la fatiga, mejorar la concentración y prevenir riesgos laborales. Un trabajador descansado rinde más y se mantiene seguro, evitando errores o accidentes que podrían ocurrir por estrés o por cansancio.

A pesar de que este derecho está recogido en la normativa laboral, no siempre se cumple. En algunos sectores, sobre todo en aquellos con mayor presión productiva o con plantillas reducidas, se tiende a omitir o reducir estas pausas. Sin embargo, los trabajadores pueden y deben reclamarlo, puesto que se trata de un derecho irrenunciable y la empresa está obligada a garantizarlo.

En definitiva, el Estatuto de los Trabajadores no deja lugar a dudas: si trabajas más de seis horas seguidas, tienes derecho a un descanso mínimo de quince minutos. Conocer esta normativa es fundamental no solo para exigir su cumplimiento, sino también para que las empresas fomenten un entorno laboral más saludable y ajustado a la legalidad.