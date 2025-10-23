Advertencia del Banco de España si pagas el alquiler por transferencia: "Piénsatelo"

La opción de vivir de alquiler se antoja, hoy en día, como una de las únicas opciones para muchos jóvenes que quieren emanciparse ante el precio prohibitivo de la vivienda en propiedad. Desde principios de siglo, el porcentaje de personas que optan por el arrendamiento ha ido creciendo paulatinamente, pese a que en los últimos años también esta opción se ha ido encareciendo.

De hecho, las dificultades para encontrar una vivienda en alquiler cada vez son mayores ante la gran demanda para un parque inmobiliario reducido, lo que obliga a los candidatos para convertise en inquilinos a estar rápidos y muchas veces jugársela para asegurarse tener un techo, aunque no sea la casa de sus sueños.

En ocasiones, una manera de cobrar ventaja sobre otros candidatos es ofrecerse a abonar el primer mes por adelantado a modo de señal, a través de una transferencia bancaria y así reservar la vivienda. Una medida desesperada que puede volverse en contra si se topa con estafadores.

El aviso del Banco de España

La proliferación de estos recursos ha obligado al Banco de España a lanzar una advertencia ante el aumento de fraudes detectados. Es por ello que el organismo dirigido por José Luis Escrivá ha llamado a pensárselo dos veces antes de hacer una transferencia sin que medie un contrato firmado entre ambas partes. “Antes de proceder, piénsatelo bien, porque las transferencias son mandatos de pago irrevocables”, avisan desde el organismo.

El fraude es conocido. El dueño del anuncio en los portales inmobiliarios más populares pedirá un adelante en forma de transferencia para reservarla. El problema es que, una vez ingresado el dinero, nunca más se sabrá del anunciante.

Y es que ante este tipo de envíos de dinero, solo tienes dos opciones de recuperar el dinero: que el beneficiario lo devuelva voluntariamente o que exista una orden judicial que lo obligue.

Por eso, el Banco de España recomienda que, si has sido víctima de esta estafa, te pongas en contacto con el banco "urgentemente", ya qu en algunos casos sí podrían bloquearse el envío del dinero si no se ha procesado. Posteriormente, denunciar ante la policía aportando las máximas pruebas posibles.