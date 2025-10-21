Gastronomía
El Pozo Alimentación lanza al mercado las Delicias Ibéricas Legado, hechas las piezas 'nobles' del cerdo
Este nuevo producto está elaborado con magros de jamón y carne de cerdo ibérico
El Pozo Alimentación acaba de lanzar al mercado su nueva propuesta en charcutería selecta de valor: las Delicias Ibéricas Legado. Este nuevo producto disponible tanto para el corte como en libre servicio está elaborado con magros de jamón y carne de cerdo ibérico.
Se caracteriza por su sabor diferencial y excelente palatabilidad y su alto contenido cárnico, poco habitual en la sección de charcutería, con la garantía de calidad y valor que ofrece la marca Legado Ibérico, líder en el mercado. Se presenta con un packaging premium con la marca renovada, con el objetivo de reforzar la conexión con un consumidor que busca calidad, sabor y una experiencia gastronómica especial y memorable: un lujo a su alcance.
Esta nueva solución de alimentación, hecha con jamón ibérico, se suma a la mortadela ibérica, creando así la gama Charcutería Selecta, en la que se incluyen alternativas gourmets con una presentación espectacular y un gran sabor.
Legado Ibérico refuerza con esta nueva sugerencia su posición como una marca que celebra lo mejor de la gastronomía y la cultura española. Su compromiso con la excelencia se refleja en todas las etapas de su proceso de producción, desde la cría de sus ganados hasta el esmerado control de calidad, garantizando productos excepcionales que combinan tradición y vanguardia.
