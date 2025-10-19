HLA La Vega, ganador en la categoría de Musculoesquelético en los Premios Hospitales TOP 20

El Hospital HLA La Vega ha sido reconocido como ganador en la categoría de Musculoesquelético dentro del programa Hospitales TOP 20, uno de los principales referentes de evaluación y reconocimiento de la excelencia hospitalaria en España. Este logro refleja el compromiso del centro con la calidad asistencial, la innovación y la mejora continua, valores que guían el trabajo diario de todos los profesionales de HLA La Vega.

La Unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica del hospital, dirigida por el Dr. José Sánchez Archidona, destaca por su enfoque integral y multidisciplinar, con especialistas altamente cualificados en las diferentes áreas del aparato locomotor: rodilla, cadera, pie y tobillo, hombro, mano y codo, así como traumatología deportiva y del sistema nervioso periférico. Esta estructura permite ofrecer una atención personalizada y adaptada a cada paciente, garantizando los mejores resultados en diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

El reconocimiento como ganadores en los Premios TOP 20 es, además, un reconocimiento al trabajo en equipo de todo el servicio, que combina experiencia clínica, tecnología avanzada y una atención humana y cercana.

Desde la dirección de HLA La Vega, Cristina Almansa, traslada su más sincera enhorabuena al equipo de Traumatología, cuya dedicación, profesionalidad y esfuerzo constante han hecho posible este logro, reafirmando el compromiso del hospital por seguir ofreciendo una atención sanitaria de la máxima calidad al servicio de nuestros pacientes.