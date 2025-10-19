La AJE de Cartagena afronta un proceso de transformación

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Cartagena celebró ayer, jueves 16 de octubre, su Asamblea General Ordinaria, en la que se presentó el balance de las actividades desarrolladas durante el curso 2024-2025 y se expusieron las principales líneas estratégicas para el próximo ejercicio 2025-2026.

Durante la sesión se repasaron los hitos más relevantes del último año, entre ellos los eventos Cartagena Conecta y Cartagena Industria, así como otras iniciativas impulsadas por la asociación, como los Cafés Networking, las asesorías y formaciones gratuitas para emprendedores, y las charlas en centros educativos destinadas a fomentar la cultura emprendedora entre los jóvenes.

Uno de los puntos más significativos de la jornada fue el inicio del proceso de cambio de marca que la asociación ha decidido emprender. Esta renovación busca actualizar la identidad institucional para reflejar mejor la madurez, diversidad y proyección actual del colectivo de jóvenes empresarios de la ciudad. Este proceso estratégico mira hacia un hito crucial: la presentación oficial de la nueva marca en una gala especial que la asociación está organizando para principios de 2026.

Durante la asamblea, los asistentes pudieron conocer las bases de esta transformación, presentar propuestas y debatir sobre posibles nuevos nombres para la entidad. El objetivo es encontrar una denominación que conserve la esencia y trayectoria de la asociación, pero que a su vez proyecte una imagen más moderna, inclusiva y alineada con los valores actuales del emprendimiento.

El cambio de marca incluirá una renovación completa de la identidad visual y de la estrategia de comunicación, con la intención de reforzar el posicionamiento de la asociación como un referente en el impulso del emprendimiento y la innovación en Cartagena y su comarca.

Asimismo, se presentaron los proyectos previstos para el curso 2025-2026, que incluirán nuevas actividades, formaciones y encuentros diseñados para seguir apoyando a los emprendedores locales, potenciar el networking y fortalecer el tejido empresarial del territorio, todo ello mientras se prepara la gran presentación de 2026.

La jornada concluyó con un café, donde los asistentes pudieron intercambiar impresiones, compartir experiencias y establecer nuevos contactos profesionales en un ambiente distendido y colaborativo.