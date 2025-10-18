Nace ‘Gente Normal’, un podcast inclusivo con historias extraordinarias
Un espacio de conversación y encuentro en el que personas con discapacidad se convierten en copresentadores
Ayer se presentó oficialmente ‘Gente Normal’, un podcast inclusivo con historias extraordinarias que nace desde la Región de Murcia con vocación universal: dar voz a la diversidad y recordar que lo realmente extraordinario es ser gente normal.
El evento estuvo presentado por la periodista Beatriz Salazar y contó con la participación de los tres impulsores del proyecto: Fran Sáez, periodista y director de contenido; Mary Abellán, responsable de gestión y acción social; y Benja Caballero, productor audiovisual.
‘Gente Normal’ es un espacio de conversación y encuentro en el que personas con discapacidad se convierten en copresentadores. La primera temporada arranca con chicos y chicas con síndrome de Down, que entrevistan, junto a Fran Sáez, a invitados de distintos ámbitos —artístico, deportivo, social o empresarial—, mostrando una mirada nueva, espontánea y profundamente humana.
Durante el acto se presentó el espíritu y la estructura del proyecto, visionando el tráiler de lanzamiento y escuchando a los copresentadores compartir qué significa para ellos ser parte de ‘Gente Normal’.
La cita concluyó con un brindis dentro de un cóctel informal, celebrando este nuevo espacio de comunidad, inclusión y cultura, y el estreno del primer episodio del podcast, disponible desde ya en YouTube, Spotify y las principales plataformas digitales.
