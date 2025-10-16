Votum Labs, Premio Startup del Año: Soluciones terapéuticas basadas en cannabinoides

Votum Labs ha reforzado recientemente su posicionamiento como laboratorio biotecnológico de referencia. Lo hizo hace apenas una semana en BioSpain 2025, la principal feria del sector biotecnológico en el sur de Europa.

La compañía, especializada en soluciones terapéuticas basadas en cannabinoides y otros principios activos de origen natural, ha desarrollado y comercializado con éxito desde su fundación en 2021 una línea de productos dermofarmacéuticos (aceites, ungüentos, cápsulas, tópicos funcionales) orientados a la recuperación muscular, control del dolor, procesos inflamatorios crónicos, y salud mental.

«Diseñamos nuestros productos para la salud y el bienestar de las personas, innovando en soluciones y tecnologías basadas en productos con cannabidiol. Son muchos los estudios que avalan los beneficios del CBD para la mejora de la salud y su ayuda en la solución a problemas y enfermedades», afirman desde Votum Labs.

Alejandro Marti y Borja Vera, cofounders de Votum Labs / Votum Labs

Comprometidos con el entorno, sus productos están elaborados y remitidos a sus clientes con las garantías de un funcionamiento duradero en el tiempo. Siempre en busca de nuevas oportunidades cada vez más ecológicas y sostenibles para el planeta.

La innovación es una de las bases de su metodología de trabajo, buscando crear productos únicos con base de cannabinoides y otros principios activos, en sinergia con la tecnología más avanzada, con la que mejorar la salud de las personas.