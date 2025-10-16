Saeco, Premio Empresa +Sostenible: un viaje de ida y vuelta a la naturaleza por el bien del medio ambiente

Los envases comerciales e industriales son piedra angular del sistema productivo y logístico. La elección de la solución óptima para cada producto y traslado supone eficiencia económica y medioambiental. El cartón es el mejor ejemplo de un modelo circular de uso y reciclaje posterior del envase, en niveles superiores al 80%. La gran mayoría de los envases comerciales e industriales en la actualidad son de papel y cartón, precisamente por su eficiencia y sostenibilidad.

Y como ejemplo de sostenibilidad destaca Saeco, empresa líder en la Región de Murcia en la fabricación de envases y embalajes de cartón ondulado destinados al sector hortofrutícola, con una producción anual superior a los 100 millones de metros cuadrados y más de 70.000 toneladas de papel reciclado y fibra. Ese «eslabón que une la naturaleza con sus productos», pues orgullosamente pueden decir que el cartón con el que trabajan, 100% reciclable y biodegradable, nace de la naturaleza y vuelve a ella.

Saeco destaca con una producción anual superior a los 100 millones de m² y más de 70.000 toneladas de papel reciclado y fibra. / Saeco

«Cuidamos con mimo los productos mediante embalajes respetuosos con el medio ambiente y con el conocimiento y el cariño de nuestros empleados. Todos nuestros envases están orientados a satisfacer las necesidades de los productos que contienen. Para ello desde nuestro Departamento de I+D desarrollamos las cajas a medida y nos ocupamos de que sean la mejor unidad de venta, de transporte de nuestros clientes y de imagen, para que sus productos salgan al mercado con un buen soporte de comunicación, información e imagen», afirman desde Saeco.

La industria es el referente en la optimización de la contribución de la investigación en el desarrollo sostenible, y en Saeco invierten en presente para un futuro mejor como reto de compromiso con el medio ambiente, en un proceso de mejora continua implantado en su Departamento de Producción.

Es una solución perfecta para proteger las mercancías en los procesos de almacenaje, logística y exposición

El compromiso de Saeco queda patente a través de la colaboración con diversos proyectos de innovación industrial, como es el caso del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, donde se investiga para mejorar la durabilidad del cartón y la seguridad alimentaria.

El cartón ondulado es uno de los materiales de embalaje más utilizados. / Saeco

«No solo realizamos investigación y desarrollo, sino que buscamos innovar en nuestros procesos, en la gestión con el cliente, mediante sistemas punteros que nos ponen a la vanguardia del sector. Una apuesta firme por las nuevas tecnologías en pro de una mejor gestión, calidad, eficiencia y respeto al medio ambiente», añaden desde la empresa molinense.

Beneficios del cartón ondulado

El cartón ondulado forma parte del presente y del futuro de los envases. Ofrece eficiencia y fiabilidad, además de innovación, vanguardia, versatilidad, imagen, seguridad, higiene y sostenibilidad. Por ello, se ha convertido en uno de los materiales de embalaje más utilizados.

Muchos de los productos que consumimos llegan a las tiendas y hogares envasados en este material. Es una solución perfecta para proteger las mercancías en los procesos de almacenaje, transporte, logística y exposición en el punto de venta.

Bioindustria circular

La sostenibilidad ambiental, económica y social es intrínseca a la industria del papel y del cartón por su gestión forestal sostenible, sus procesos productivos limpios, eficientes y responsables, su liderazgo en recuperación y reciclaje y su capacidad para generar riqueza y calidad de vida.

Los bosques cultivados por la bioindustria circular del papel son gestionados para que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración y vitalidad y, al mismo tiempo, sirvan para cubrir las necesidades económicas, sociales y ecológicas de la sociedad.

La madera con la que se produce la celulosa a partir de la que se fabrica el papel proviene de árboles de crecimiento rápido, como el eucalipto y el pino, que se plantan y se cultivan con tal fin. Lejos de contribuir a la disminución de la superficie forestal, la industria pastero-papelera contribuye a su regeneración y replantación permanente. Además, estas plantaciones locales están certificadas y son grandes sumideros de CO2 que reducen la cantidad de carbono del aire.

La búsqueda de la mayor eficiencia tanto medioambiental como económica a lo largo de todo el proceso de fabricación es intrínseca a la industria del papel y el cartón. En este sentido, apuesta por una estrategia enfocada a la optimización del uso de las materias primas y el agua, la valorización de los residuos del proceso, la eficiencia energética y la descarbonización.

El sector da muestras continuas de su esfuerzo en esta materia midiendo el impacto ambiental y la huella de carbono de su actividad. Un ejemplo de ello es la reducción en un 11% de la huella de carbono por parte de la industria europea del cartón en los últimos tres años, según datos de la Federación Europa de Fabricantes de Cartón Ondulado (Fefco).