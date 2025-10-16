Una renovación empresarial sin fin para seguir creciendo de la mano

Renovarse o morir. Un refrán tan escuchado en diferentes ámbitos del día a día que, en el caso del sector empresarial, ha de cumplirse si o sí para poder subir la persiana al menos un día más. Y en la Región de Murcia, tanto las más grandes compañías como las más humildes y novedosas empresas dedican sus esfuerzos a una renovación que, además de beneficios propios, suman engranajes al motor socioeconómico de nuestro territorio. Una labor que es reconocida en una nueva edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell, con la que Prensa Ibérica, a través del diario La Opinión, celebra en Murcia la contribución al progreso de los protagonistas que este jueves 16 de octubre se reúnen en el salón de celebraciones Promenade.

El Premio Empresa del Año Banco Sabadell es este año para AMC Global, la multinacional que se ha convertido en referente internacional y líder en Europa en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de bebidas naturales innovadoras, como zumos de frutas refrigerados, smoothies, gazpachos, shots funcionales, tés, cafés, bebidas con proteínas, bebidas vegetales naturales, kéfir de agua o kombucha, entre otros muchos productos. Por su parte, el Premio Empresario/a del Año Banco Sabadell recae en María Dolores García, la ‘directora de orquesta’ de una UCAM que no ha dejado de crecer desde que asumió su presidencia, tanto a nivel nacional como internacional.

El restaurante El Churra recogerá el Premio a la Mejor Trayectoria Empresarial, pues con paciencia y mucho trabajo, y de la mano de Mariano Nicolás, se ha convertido en una extensión comestible del alma murciana. Vidal Golosinas subirá también al escenario para recoger el Premio a Empresa +Internacional, habiendo conseguido una expansión continuada y sostenida que le ha llevado a endulzar la vida de las personas en más de 90 países de todo el mundo.

También ha sido reconocida con el Premio Empresa Familiar La Pastora, donde cuatro generaciones han sabido convertir un producto tan humilde como el pimentón en un emblema de excelencia, innovación y sostenibilidad. El ‘oro rojo’ se elabora en Murcia y se disfruta en todo el mundo.

Otro de los galardones, el Premio Empresa +Sostenible, ha recaído en Saeco, la empresa líder en la fabricación de envases y embalajes de cartón ondulado destinados al sector hortofrutícola trabaja con recursos renovables, 100% reciclables y biodegradables. También está de enhorabuena Estrella de Levante, ganadora del Premio Empresa +Impacto Social. La cervecera no se limita a su producción, sino que entiende que su deber va más allá: hacia el entorno, la cultura que nos define y quienes necesitan un impulso.

La emoción estará presente hasta el último minuto, pues será en la propia gala donde se conozca a la ganadora al Premio Startup del Año. Votum, Nanocarbonoids y Qartia Smart Technologies se disputan un galardón al haber sabido hacer uso de las últimas tecnologías en ámbitos como la investigación aplicada, el desarrollo de soluciones terapéuticas avanzadas o la eficiencia urbana.