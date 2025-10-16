Premio a la Mejor Startup: la innovación al servicio de la sociedad

Las tres candidatas a Startup del Año del Banco Sabadell destacan por su carácter innovador en el modelo de negocio, producto o servicio; su impacto en el mercado, grado de aceptación y escalabilidad del proyecto; la viabilidad económica y financiera demostrada en sus primeros años de actividad; la aportación al ecosistema emprendedor regional, generando empleo de calidad y dinamización empresarial; así como el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Votum, Nanocarbonoids y Qartia Smart Technologies son las candidatas a llevarse un galardón que reconoce a las iniciativas emergentes con más proyección de la Región de Murcia.

Las aplicaciones de los cannabinoides

Votum Labs ha reforzado recientemente su posicionamiento como laboratorio biotecnológico de referencia. Lo hizo hace apenas una semana en BioSpain 2025, la principal feria del sector biotecnológico en el sur de Europa.

La compañía, especializada en soluciones terapéuticas basadas en cannabinoides y otros principios activos de origen natural, ha desarrollado y comercializado con éxito desde su fundación en 2021 una línea de productos dermofarmacéuticos (aceites, ungüentos, cápsulas, tópicos funcionales) orientados a la recuperación muscular, control del dolor, procesos inflamatorios crónicos, y salud mental.

«Diseñamos nuestros productos para la salud y el bienestar de las personas, innovando en soluciones y tecnologías basadas en productos con cannabidiol. Son muchos los estudios que avalan los beneficios del CBD para la mejora de la salud y su ayuda en la solución a problemas y enfermedades», afirman desde Votum Labs.

Comprometidos con el entorno, sus productos están elaborados y remitidos a sus clientes con las garantías de un funcionamiento duradero en el tiempo. Siempre en busca de nuevas oportunidades cada vez más ecológicas y sostenibles para el planeta.

La innovación es una de las bases de su metodología de trabajo, buscando crear productos únicos con base de cannabinoides y otros principios activos, en sinergia con la tecnología más avanzada, con la que mejorar la salud de las personas.

Grafeno y otros nanomateriales

La colaboración entre algunos investigadores del grupo Quimytec de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y el grupo Truccsa dio como fruto el nacimiento de Nanocarbonoids, una empresa de base tecnológica cuya actividad principal es el desarrollo de aplicaciones del grafeno y otros nanomateriales que constituyan tecnologías disruptivas en diferentes sectores.

La base de su actividad son los nanocomposites: materiales híbridos que integran nanopartículas, nanotubos o nanoláminas —entre ellos, los nanotubos de carbono y el grafeno— en matrices cerámicas, poliméricas o cementosas. A nivel nanométrico, estas partículas confieren propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas cuyas aplicaciones van desde morteros constructivos hasta blindajes ligeros.

Su mortero termoeléctrico Graphenite representa otro salto cualitativo: placas compuestas a base de cemento y materiales grafénicos que generan calor sin necesidad de elementos conductores tradicionales ni circuitos hidráulicos. Este sistema radiante no solo disminuye los costes de mantenimiento y el consumo energético de las instalaciones, sino que también ofrece protección antiterrorista y electromagnética, gracias a la disipación controlada de energía, y permite monitorizar en tiempo real el deterioro estructural de edificios, proporcionando un mecanismo efectivo para evaluar y controlar la integridad de la infraestructura a lo largo del tiempo.

Digitalización industrial

Qartia Smart Technologies basa su modelo de negocio en la digitalización avanzada de procesos industriales, medioambientales, agricultura y de defensa mediante soluciones integradas de sensorización, comunicaciones IoT y analítica inteligente. La empresa diseña y fabrica dispositivos propios, certificados para entornos exigentes y desarrolla infraestructuras inalámbricas seguras. Su enfoque personalizado y sectorial le permite ofrecer soluciones llave en mano adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

Su enfoque integral y altamente personalizado, integrando diseño y fabricación propia de hardware, desarrollo de infraestructura IoT descentralizada, e implementación de algoritmos avanzados de IA es su valor añadido. A diferencia de proveedores que ofrecen soluciones estándar, Qartia Smart Technologies adapta cada proyecto a las necesidades concretas del cliente, integrando sus sistemas con entornos industriales, medioambientales o de defensa, incluso en condiciones extremas, gracias a una oferta tecnológica reforzada con el desarrollo de Gemelos Digitales y redes 5G descentralizadas.