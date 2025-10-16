La Pastora, Premio Empresa Familiar: cuatro generaciones elaborando ‘oro rojo’ de Murcia al mundo

En Cabezo de Torres, un aroma a pimentón puro impregna el aire desde hace más de siete décadas. Es el olor de una tradición que se ha mantenido viva generación tras generación, transformándose sin perder su esencia. La Pastora, fundada en 1945, ha sabido convertir un producto tan humilde como el pimentón en un emblema de excelencia, innovación y sostenibilidad. Su constancia, su visión estratégica y su capacidad para adaptarse a los tiempos le han valido el Premio Empresa Familiar en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell. Un reconocimiento que celebra no solo una historia empresarial, sino también una forma de entender el trabajo: con raíces en la tierra y la vista puesta en el futuro.

Cuando en la posguerra Luis Sánchez García e Hijas, SL ‘La Pastora’ comenzó a elaborar pimentón, difícilmente podía imaginar que su iniciativa familiar acabaría recorriendo el mundo. Hoy, más de cuatro generaciones después, La Pastora sigue fiel a una misión clara: elaborar un pimentón 100% puro, de máxima calidad y sin aditivos, manteniendo una cadena de valor que va del campo al consumidor final.

Desde 1945, ya son más de 4 generaciones las que se han dedicado a la elaboración, perfeccionamiento y comercialización de un pimentón único. / La Pastora

Su directora general y financiera, María Sánchez, representa esa continuidad. Bajo su liderazgo, la empresa ha sabido conjugar la tradición con una cultura innovadora que ha roto moldes dentro del sector. «El verdadero desafío reside en encontrar el punto de equilibrio entre la innovación y la tradición, y sin duda, La Pastora lo ha conseguido a lo largo de este tiempo», afirma. «La innovación debe estar al servicio de la tradición, potenciándola».

Innovar sin perder la esencia

Esa filosofía se materializa en productos que han sorprendido al mercado internacional. Las Perlas de Pimentón Ecológico, seleccionadas como producto innovador en la Feria Internacional de la Alimentación SIAL de París en 2018, son un ejemplo claro de cómo la empresa murciana ha sabido reimaginar su producto estrella. A ellas se suma el Café Colorao, una mezcla patentada de café con pimentón que combina tradición culinaria e investigación gastronómica.

Lejos de limitarse a los usos tradicionales del ‘oro rojo’, La Pastora ha apostado por la creatividad, generando nuevas oportunidades de consumo y proyectando su marca como símbolo de la innovación aplicada a la alimentación saludable. «Esta idea surgió por la necesidad constante de innovar para diferenciarnos y posicionarnos en un mercado altamente competitivo, dentro de un sector maduro y tradicional como es el pimentonero», explica María Sánchez.

Las Perlas de Pimentón Ecológico que elabora fueron seleccionadas como producto innovador en la Feria Internacional de la Alimentación SIAL de París

La Pastora no solo busca la excelencia en el sabor, sino también en los valores que transmite. Su compromiso con la salud se traduce en una línea de productos puros, ecológicos y sin manipulaciones. El movimiento ‘Pimentonízate’ resume su empeño en divulgar las propiedades nutricionales del pimentón: fuente natural de vitaminas, proteínas y minerales.

La empresa cuenta con certificaciones de calidad como ISO 9001:2015, el sello Ecológico del CAERM, y la certificación Kosher de Star-K (EE. UU.), además de haber recibido reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo de la Asociación Europea de Economía y Competitividad (Aedeec).

De Murcia al mundo

Con presencia en más de treinta países —desde Portugal y Francia hasta Canadá, Estados Unidos, Australia o Emiratos Árabes Unidos—, La Pastora es hoy una marca reconocida en el mercado global. Su estrategia ha pasado por reforzar la línea ‘retail’, dirigida a un público exigente que valora la calidad y la pureza por encima de todo.

«Competir en el mercado internacional requiere un enfoque estratégico que tenga en cuenta los desafíos y oportunidades únicos que presentan los diferentes mercados internacionales», señala su directora. Una visión que ha convertido a la empresa en un referente de la internacionalización murciana, capaz de exportar no solo producto, sino también identidad y cultura.

Liderazgo femenino

La historia reciente de La Pastora también es una historia de liderazgo femenino. Desde que las cuatro hermanas Sánchez García tomaron las riendas en los años noventa, la empresa ha experimentado una transformación profunda: profesionalización de la gestión, apertura internacional y creación de órganos de gobierno familiar y corporativo.

María Sánchez ha participado activamente en redes de mentoring femenino, convencida de que la experiencia compartida es clave para romper barreras. «El mejor consejo que puedo dar a las nuevas generaciones de mujeres líderes es que persistan en lograr sus objetivos; con trabajo y mucha ilusión, los sueños pueden hacerse realidad», afirma.

El valor de una herencia viva

Más allá de los premios y las cifras, lo que distingue a La Pastora es su fidelidad a una forma de entender la empresa familiar como patrimonio cultural y humano. «La continuidad depende de transmitir valores, cultura y visión. No se trata de traspasar acciones. El secreto es la preservación de la esencia empresarial», reflexiona María Sánchez.

Ese legado intangible —el del esfuerzo, la honestidad y la pasión por el trabajo bien hecho— es el que hoy reconoce el Premio Empresa Familiar. Porque La Pastora no solo ha mantenido viva una tradición de 80 años, sino que ha sabido hacerla contemporánea. Su historia demuestra que el futuro también puede tener sabor a pimentón.