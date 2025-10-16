María Dolores García, Premio Empresario/a del Año: la ‘directora de orquesta’ de una universidad que no deja de crecer

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) no deja de crecer, y una de las responsables de que ello suceda es su presidenta, María Dolores García Mascarell. Desde que asumió las riendas de la Fundación Universitaria hace dos años y medio, tras el fallecimiento de su esposo, José Luis Mendoza, ha seguido impulsando un modelo de gestión que ha tejido educación, deporte, investigación e internacionalización, consolidando la UCAM como un referente. Por su labor ha sido premiada con el Premio Empresario/a del Año que conceden Sabadell y Prensa Ibérica.

Nacida en 1957 en Albatera (Alicante), María Dolores García Mascarell, madre de catorce hijos, es cofundadora y miembro del patronato desde los inicios de la UCAM, su trayectoria está marcada por una profunda implicación en las decisiones estratégicas de la institución y por una vida pública y religiosa que incluye una misión con su familia a la República Dominicana en 1991 y distinciones eclesiásticas que reconocen su labor social. A día de hoy, se ha convertido en una de las empresarias de la Región de Murcia con más empleados a su cargo: 1.800 personas. Además de la UCAM, María Dolores García preside la Fundación Alma Mater de Colegios Católicos, así como otras entidades de carácter social y deportivo, como el UCAM Murcia Club de Baloncesto o el UCAM Murcia Club de Fútbol, y es miembro de la Asamblea General del Comité Olímpico Español.

En el curso 2025-26 la universidad ha superado los 22.000 estudiantes en programas de grado y postgrado

Bajo su presidencia la UCAM ha crecido en alumnos, en internacionalización y en vinculación con la empresa. En el curso 2025-26 la universidad ha superado los 22.000 estudiantes en programas de grado y postgrado, con más de 5.000 de nuevo ingreso y un incremento notable de alumnado extranjero, procedente de 139 países y superando el 20% del total. Este crecimiento no es casual: la dirección de García Mascarell ha impulsado líneas estratégicas orientadas a la empleabilidad, el emprendimiento entre el estudiantado, la investigación aplicada y la formación alineada con las necesidades del mercado.

La UCAM ha consolidado además una identidad conocida en Europa como «la Universidad del Deporte», un sello que se extiende desde la promoción de la actividad física en los campus hasta el patrocinio y la gestión de clubes profesionales en varias disciplinas, reforzando una marca institucional que conecta formación, salud y competición.

Reconocimientos

Los esfuerzos por internacionalizar y elevar la calidad docente han encontrado respuesta en distintos rankings y auditorías. La consultora QS incluyó a la UCAM en el QS World University Rankings 2026 (figura entre las 1.200–1.400 universidades clasificadas en esa edición) y la universidad reivindica asimismo la obtención de la calificación de 5 estrellas en las valoraciones QS Stars por aspectos como el modelo educativo, la formación online y la inclusividad. Paralelamente, los rankings de Times Higher Education la sitúan la 40 del mundo en calidad educativa y destacan su colaboración con la industria; el de Forbes por su internacionalización, investigación, enseñanza personalizada y excelencia en su formación y U-Multirank por su docencia e impacto en la transferencia de conocimiento.

María Dolores García con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, tras la renovación de los acuerdos entre ambas entidades. / UCAM

Según estudios y observatorios de referencia, la tasa de empleabilidad y el nivel salarial de los egresados se sitúan por encima de la media nacional. En este sentido, LAB4Future, en su macroencuesta nacional, sitúa la UCAM como la segunda universidad de España en valoración de sus estudiantes.

Campus de Madrid

La expansión efectuada en la última etapa de la presidencia de García Mascarell incluye la apertura de un nuevo campus en la Comunidad de Madrid —Centro de Educación Superior Alma Mater en Torrejón de Ardoz— que se ha puesto en marcha para el curso 2025-26 y nace de una alianza estratégica con el Comité Olímpico Español (COE). El proyecto apunta a consolidar oferta formativa especializada en salud, deporte y nutrición y a ser una vía para incrementar la proyección nacional de la UCAM. En concreto, los grados que ofrece hasta el momento son: Ciencias y Tecnología de los Alimentos, Nutrición Humana y Dietética, Enfermería, Fisioterapia y Psicología.

Se trata de cinco títulos del ámbito de la salud, la nutrición y el deporte, en el que la UCAM tiene una alta especialización y reconocimiento internacional; lo que incide directamente en que sea destacada por rankings de referencia, como Impact Ranking, de Times Higher Education (THE); Quacquarelli Symonds (QS), el de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), Forbes, etc., que certifican su calidad educativa, modelo de enseñanza, alta empleabilidad de sus alumnos, excelencia investigadora y dimensión internacional.

La UCAM que preside María Dolores García Mascarell no deja de crecer y expandirse y el Premio Empresario/a del Año reconoce, en buena medida, esa capacidad de convertir la universidad en una plataforma de empleo, movilidad y transferencia.