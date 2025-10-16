Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premios Empresa del Año Banco Sabadell 2025

Un jurado de expertos para reconocer a lo mejor del tejido empresarial regional

Los vencedores de siete de las ocho categorías de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell son escogidos por un reconocido jurado

El galardón a Mejor startup ha sido elegido por votación popular, abierta hasta el pasado jueves

Jurado que elegió a los ganadores de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell 2025.

Jurado que elegió a los ganadores de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell 2025. / Juan Carlos Caval

Llega la gran cita empresarial del año convocada por La Opinión de Murcia. El sector económico y social murciano se reúne este jueves 16 de octubre, a partir de las 19.30 horas, en el salón de celebraciones Promenade para celebrar la gala de los Premios Empresa del Año Prensa Ibérica - Banco Sabadell 2025.

Un acto que será el gran punto de encuentro anual del ámbito empresarial e industrial de la Región de Murcia, y durante el que se hará entrega de los galardones a los vencedores de los Premios Empresa del Año, que destaca a aquellas empresas consolidadas en el mercado, con un crecimiento sostenido y un fuerte impacto social; y al Empresario/a del Año, que valora la trayectoria empresarial reciente, poniendo énfasis en la innovación y el espíritu emprendedor.

También durante el evento se reconocerá la gran labor de otras importantes compañías autonómicas mediante los premios Empresa Familiar, Premio Empresa + Sostenible, Premio Empresa Mejor Trayectoria Empresarial, Premio Empresa +Internacional, el Premio Empresa +Impacto Social, además del Premio a la Mejor Startup, elegido este último por votación popular, la cual estuvo abierta hasta el pasado jueves.

El jurado

El jurado encargado de escoger a los vencedores en las diferentes categorías estuvo conformado por diferentes personalidades del ámbito socieconómico de la Región de Murcia, todas ellas de reconocido prestigio y trayectoria. Se trata de Ana Enriqueta Losantos, secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social; Valentín Izquierdo, vicesecretario de la Cámara de Comercio de Murcia; Joaquín Longinos, vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura de la Universidad de Murcia; Ramón Madrid, Decano del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia; Raúl Colucho, vicepresidente de Amefmur; David Conesa, director de Comunicación del Grupo Orenes; Gloria Abellán, directora regional de Murcia de Banco Sabadell; y José Alberto Pardo, director del Diario La Opinión.

En su reunión del pasado 24 de septiembre eligieron a los galardonados en siete de las ocho categorías contempladas por el concurso. La octava, el Premio a la Mejor Startup, ha sido seleccionada por los lectores de La Opinión de Murcia de entre tres empresas: Votum, Nanocarbonoids y Qartia Smart Technologies y se dará a conocer durante la gala este jueves 16 de octubre.

La categoría de Empresa Familiar evalúa la continuidad generacional, la creación de empleo y la internacionalización. El premio a la Mejor Trayectoria Empresarial tiene el objetivo reconocer a aquellos empresarios o empresas cuya trayectoria, mantenida a lo largo del tiempo, constituye un ejemplo de visión, esfuerzo y compromiso. El premio a la Empresa +Internacional distingue la expansión global y la apertura de nuevos mercados, mientras que la Empresa +Sostenible premia la responsabilidad medioambiental. Finalmente, el premio a la Empresa +Impacto Social reconoce el compromiso con la diversidad y la inclusión.

Adrián Hernández quiere "mantener el modelo de juego y mejorar el rendimiento en ataque" del Águilas

Duda renueva con el Jimbee Cartagena hasta 2030

Fortuna se desnuda por la lucha contra el cáncer y para ayudar a uno de sus vecinos

María Dolores García, Premio Empresario/a del Año: la ‘directora de orquesta’ de una universidad que no deja de crecer

La Pastora, Premio Empresa Familiar: cuatro generaciones elaborando ‘oro rojo’ de Murcia al mundo

Estrella de Levante, Premio Empresa +Impacto social: un compromiso con la acción social y la responsabilidad ambiental

Un jurado de expertos para reconocer a lo mejor del tejido empresarial regional

Premio a la Mejor Startup: la innovación al servicio de la sociedad

