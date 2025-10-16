Estrella de Levante, Premio Empresa +Impacto social: un compromiso con la acción social y la responsabilidad ambiental

En un momento en que el tejido empresarial de la Región de Murcia busca ejemplos sólidos de compromiso social, Estrella de Levante emerge como una referencia destacada, capaz de conjugar crecimiento económico, responsabilidad ambiental y acción social. En el contexto del Premio Empresa +Impacto Social de Sabadell y Prensa Ibérica, su trayectoria reciente demuestra que la empresa no se limita a producir cerveza, sino que entiende que su deber va más allá: hacia las personas, el entorno y la cultura.

Una de las últimas noticias llamativas es la inauguración de su nuevo centro logístico en Alcantarilla, que permitirá aumentar la productividad en cerca de un 20 por ciento, con una mejora paralela importante: la reducción de su huella de carbono en unas 80 toneladas de CO2 al año. Es un ejemplo claro de que la expansión puede ir de la mano de la sostenibilidad, sin externalizar los costes sociales ni ambientales.

Otro reconocimiento importante para Estrella de Levante ha sido el de Empresa Familiarmente Responsable, que otorga Fundación Más familia. Este sello acredita las políticas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar que la empresa desarrolla. Algunas medidas concretas: flexibilidad horaria y espacial, desarrollo de un plan de igualdad, inclusión laboral de personas con discapacidad mediante colaboración con entidades sociales como Feycsa. Además, la renovación de esta certificación ha sido recientemente confirmada, lo que deja más que claro que el compromiso no es flor de un día.

Pero quizá donde más se aprecia el compromiso con la inclusión social es a través de la Fundación Estrella de Levante, que nació como instrumento para articular y amplificar las iniciativas sociales de la empresa. Su misión se estructura en cuatro ámbitos fundamentales: cultura y tradiciones; acción social; gastronomía; medio ambiente y sostenibilidad. Desde su creación en 2021, la Fundación ha puesto en marcha proyectos que apuntan directamente a mejorar las oportunidades de los grupos más vulnerables, fomentar la conservación de los entornos naturales más amenazados y valorar los patrimonios culturales y gastronómicos de su zona de influencia (Región de Murcia, Alicante, Albacete y Almería).

Muy recientes son las colaboraciones impulsadas con entidades sociales que operan con personas en riesgo de exclusión. Por ejemplo, con Cáritas, la Fundación Estrella de Levante ha firmado un convenio para promover la inserción laboral de personas con especiales dificultades, mediante la Escuela de Hostelería de Cáritas. Formación práctica en hostelería, con la ambición de generar oportunidades reales de empleo. Con Cruz Roja, trabajos para la acogida e integración de personas refugiadas, atención a personas en vulnerabilidad extrema, prevención de la pobreza energética, lucha contra la soledad en personas mayores, entre otros. La participación en el Festival Títere Murcia, donde colectivos de personas con capacidades diferentes disfrutan gracias a la Fundación Estrella de Levante de los mejores espectáculos de títeres. También ha apoyado el desarrollo cultural a través de la renovación de su compromiso con el Museo Salzillo de Murcia, con una aportación económica estable durante tres años para la conservación y promoción de su obra. En Calasparra, el proyecto ‘Gastropaisajes’, con la promoción del arroz de Calasparra (DOP), rutas gastronómicas, acciones medioambientales y actividades culturales, respaldado por la Fundación Estrella de Levante.

Estos ejemplos demuestran que su compromiso con la inclusión social no se reduce a campañas puntuales, sino que se integra en su modelo de gestión, buscando siempre que sus acciones generen oportunidades de empleo, atención a grupos vulnerables, preservación del patrimonio natural y cultural, y sostenibilidad ambiental.

Una cita que resume bien este propósito proviene de Ramón Agenjo, presidente de la Fundación: «Desde el área de acción social de la Fundación Estrella de Levante nos comprometemos por intentar mejorar la vida de los colectivos más vulnerables con el fin de que puedan afrontar las adversidades en las que se encuentran día a día». Estrella de Levante lleva años demostrando coherencia entre discurso y práctica: las iniciativas cubren distintos planos –interno (conciliación, inclusión laboral), externo (colaboraciones con ONG, ayuntamientos)– y muestran continuidad. Las acciones tienen un impacto tangible y local: empleo generado, patrimonio cultural apoyado, acciones medioambientales concretas (como proyectos vinculados al Mar Menor o la cuenca del Segura). Énfasis en lo regional.

Estrella de Levante pone en marcha una visión integral de la responsabilidad social: no solo contribuir, sino estructurarlo mediante la Fundación para que las acciones se sumen, sean sostenibles en el tiempo y formen parte de la identidad corporativa.

En definitiva, Estrella de Levante no solo amplía su presencia económica, sino que extiende sus valores sociales. Para la Región de Murcia, para los trabajadores, para quienes necesitan un impulso, para el patrimonio que nos define. Estrella de Levante asume su liderazgo y actúa como motor social en la Región de Murcia.