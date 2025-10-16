Una empresa murciana realiza el transporte industrial para la construcción de una central nuclear en India

Caliche refuerza su posicionamiento internacional con una operación logística que consiste en el envío de una prensa de extrusión de acero de origen a destino. La necesaria seguridad de la carga y el cumplimiento de los plazos ha requerido la coordinación de distintos medios y equipos especializados.

El envío, por dimensiones, se estructuró en tres partidas diferenciadas: 79 contenedores de 20 pies con apertura por la parte superior, cinco piezas sobredimensionadas transportadas en plataformas especiales (Flat Racks) y cuatro cargas de grandes dimensiones que fueron directamente de camión a bodega.

La complejidad del proceso aumentó debido a que el transporte estaba sujeto a un estricto crédito documentario, que no permitía transbordos ni envíos parciales, así como a las condiciones de entrega que rigen el transporte internacional, que exigieron una estrecha coordinación con corresponsales locales para asegurar la entrega ﬁnal.

La operación se desarrolló sin incidencias y consolida la posición de Caliche como operador logístico global de referencia para el sector industrial.

“Desarrollar proyectos como este reaﬁrman nuestro compromiso de conectar industrias y países, ofreciendo soluciones de transporte y logística a la altura de los proyectos más ambiciosos”, ha explicado Demetrio Lajarín, director de la Unidad de Transporte.

Con más de 55 años de trayectoria, Caliche ofrece soluciones integrales de transporte y logística en los ámbitos terrestre, marítimo, aéreo y multimodal.