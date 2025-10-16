Anticimex inaugura una nueva delegación en Molina de Segura

Anticimex, empresa especializada en control de plagas y sanidad ambiental, ha inaugurado su delegación de 1.400 m2 en Molina de Segura (Murcia), situada en la calle Villanueva del Río Segura. Esta delegación supone "un paso" más en la trayectoria de crecimiento de Anticimex en Murcia, región en la que la compañía está presente desde el año 2013, proporcionando servicios a empresas, organismos públicos, particulares y comunidades de propietarios.

De esta manera, Anticimex, grupo dedicado al control digital de plagas, "refuerza su apuesta por Murcia, como uno de los territorios clave para la empresa, donde ya contaba con una delegación propia desde sus inicios, que posteriormente creció tras la integración de Quipons y Control Natural de Plagas".

Actualmente Anticimex Murcia está integrada por 100 empleados y tiene una cartera de más de 2.000 clientes, con una gran especialización en servicios destinados a la industria alimentaria, proyectos de higiene ambiental y también en control de plagas.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de José Ángel Alfonso, alcalde de Molina de Segura, que ha realizado una visita por las instalaciones, acompañado por Josep Valls, director general de Anticimex.

Tal como ha manifestado Josep Valls, director general de Anticimex: “Nuestra trayectoria nos avala, proporcionado un servicio diferencial de calidad, comprometiéndonos con cada proyecto, y es el momento de seguir creciendo. Somos una gran empresa, con una fuerte apuesta por la innovación, pero para nosotros es prioritario ofrecer un servicio de proximidad, cercano al cliente. Murcia constituye una de las regiones clave para nuestra compañía, por eso seguiremos trabajando para proporcionar el mejor servicio a nuestros clientes, con un equipo experto de primer nivel”.

“Podemos afirmar con orgullo que Anticimex es una de las empresas que está liderando el avance del sector del control digital de plagas e higiene ambiental en España, primando el cuidado de la biodiversidad y del entorno. Queremos contribuir a crear entornos saludables, reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por plagas, y también minimizar las pérdidas económicas que generan”, ha concluido Valls.

La delegación de Anticimex en Molina de Segura es una de las más importantes del país, con 100 empleados y un total de 1.400 m2 de superficie entre almacén y oficinas. En el conjunto de España, Anticimex cuenta con más de 1.000 trabajadores que ofrecen servicio a 30.000 clientes repartidos por todo el territorio, incluidas las islas.