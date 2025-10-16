AMC Global, Premio Empresa del Año: corporación líder en bebidas naturales e innovadoras

Su visión pionera, su apuesta constante por la innovación y su firme compromiso con la sostenibilidad han convertido a AMC Global en un referente mundial dentro de la industria alimentaria. Estos valores, junto a su impresionante trayectoria de crecimiento y su liderazgo en el desarrollo de bebidas naturales saludables, le han valido ser reconocida con el Premio Empresa del Año en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell, un galardón que celebra la excelencia, la competitividad y la capacidad transformadora del tejido empresarial.

AMC Global es la multinacional familiar de origen murciano, que se ha convertido en referente internacional y líder en Europa en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de bebidas naturales innovadoras, como zumos de frutas refrigerados, smoothies, gazpachos, shots funcionales, tés, cafés, bebidas con proteínas, bebidas vegetales naturales, kéfir de agua o kombucha, entre otros muchos productos.

AMC Global está comercialmente presente en todos los continentes

Una corporación internacional que ha cerrado el pasado ejercicio 2024 con una facturación consolidada de 747 millones de euros, y que mantiene un crecimiento sostenido a doble dígito anual desde su fundación.

AMC Global está comercialmente presente en todos los continentes; es líder europeo en la gama de bebidas naturales refrigeradas para el consumidor final, comercializando un portfolio de más de 2.000 referencias a través de la marca privada/private label de los principales retailers europeos, más de 80 grandes cadenas de distribución, como Marks&Spencer, Sainsbury’s, Carrefour, Lidl, Consum o El Corte Inglés.

En los últimos años también han lanzado su marca propia, Via Nature, que se ha convertido en líder en España en crecimiento de zumos refrigerados así como una cuota de mercado del 23% en su categoría.

De las plantas de envasado de AMC en Murcia salen el 60% de los zumos refrigerados de España. / AMC Global

En la actualidad, AMC Global cuenta con ocho plantas, estratégicamente ubicadas en España, Portugal y Holanda, desde las que exprimen más de 250.000 toneladas de fruta y verdura y envasan cerca de 1.000 millones de unidades de bebidas naturales para consumidores de más de 50 países.

La división de envasado se denomina AMC Natural; una de sus plantas de envasado es AMC Natural Holanda, que acumula más de 190 millones de euros de inversión desde su puesta en marcha en 2014 y produce más de dos tercios del volumen envasado actualmente por la compañía. De las plantas de envasado de AMC en Murcia salen el 60% de los zumos refrigerados de España, además de smoothies, limonadas, gazpachos y otras muchas referencias para clientes de los 5 continentes.

El pasado ejercicio 2024 con una facturación consolidada de 747 millones de euros

Fruit & Tech es su división de exprimido de frutas y sirve desde sus dos plantas en Murcia ingredientes naturales y funcionales derivados de la fruta y verdura mediterránea a las grandes empresas globales de alimentación.

White & Green es la unidad de negocio de la corporación especializada en alternativas lácteas de origen vegetal a nivel mundial que, desde sus plantas en Portugal y Holanda, procesa ingredientes como avena, soja o almendra y sirve bebidas vegetales a los grandes retailers europeos.

Finalmente, desde la división de negocio Fizz & Feel, AMC Global sirve todo tipo de bebidas naturales fermentadas como Living sodas, kéfir de agua o kombucha.

1.700 empleados

La compañía AMC Global, liderada por su CEO, Antonio Muñoz Beraza, cuenta con una plantilla de más de 1.700 empleados, repartidos entre sus diferentes plantas, laboratorios y oficinas comerciales, y colaborando activamente tanto con universidades locales como con prestigiosas escuelas de negocio internacionales.

Desde su fundación, la innovación en AMC Global ha sido una de sus principales ventajas competitivas. Su división de Innovación, AMC Ideas, ha conseguido más de 32 proyectos europeos de investigación pública y ha permitido a la empresa desarrollar patentes, nuevos productos e ingredientes funcionales a la vez que diversificar en nuevas categorías de bebidas.

La compañía AMC Global, liderada por su CEO, Antonio Muñoz Beraza, cuenta con una plantilla de más de 1.700 empleados. / AMC Global

Siendo reconocidos por todos sus clientes por sus buenas prácticas en lean manufacturing y eficiencia industrial, dentro de su ambicioso plan global de transformación digital, han invertido en automatización, digitalización e implementación de nuevas tecnologías emergentes. Áreas internas como su Data Hub o su Oficina IA aúnan talento y recursos externos e internos, colaborando estratégicamente para maximizar el valor de sus datos y mejorar la eficiencia operacional en toda la cadena de valor.

A la innovación, la eficiencia y la competitividad se suma el firme compromiso de AMC Global con la sostenibilidad, clave no sólo en las relaciones con los agricultores y proveedores, sino también en las tecnologías, procesos e inversiones industriales. Tener estos sólidos pilares fundacionales les ha permitido ser reconocidos a lo largo de los años con múltiples premios locales, nacionales e internacionales.