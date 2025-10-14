MTorres, reconocida por Airbus por su excelencia en calidad y fiabilidad

La empresa MTorres ha sido reconocida por su cliente Airbus con el galardón en la categoría ‘Agility’ en la Conferencia Anual de Proveedores 2025, celebrada en Hamburgo, Alemania, los días 7 y 8 de octubre.

Esta conferencia reúne a un reducido grupo de proveedores estratégicos, de entre las más de 25.000 empresas que forman parte del elenco de suministradores del gigante europeo de la aeronáutica.

En una ceremonia de entrega de premios, Airbus ha reconocido a los mejores proveedores del año en las categorías que representan las seis características estratégicas que prioriza en sus proveedores.

MTorres ha compartido el estrado con el resto de galardonados, empresas de la talla de Rolls Royce, Lufthansa Technik, Panasonic Avionics o Thales.

El reconocimiento sitúa a MTorres entre los socios estratégicos más destacados de la cadena de suministro global de Airbus y llega en un momento muy especial, ya que la compañía celebra este año su 50 Aniversario como referente en automatización industrial y transformación digital.

El premio ha sido otorgado en la categoría “Agility”, en reconocimiento a la agilidad, capacidad de adaptación y compromiso que MTorres ha exhibido en sus proyectos para Airbus. Actualmente, la cartera de proyectos que tienen como objeto el suministro de equipos y soluciones para Airbus es de más de 20 contratos activos, lo que hace de Airbus el mayor cliente de MTorres en volumen de negocio.

Entre los proyectos más voluminosos en curso están las líneas de ensamblaje del ala del A320 en Broughton (Reino Unido), las nuevas líneas de taladrado de la aleta vertical del A320 en Stade (Alemania), las máquinas de encintado de las alas y de los fuselajes en fibra de carbono del A350 el Illescas (Toledo) y en Stade (Alemania).

“Este premio de Airbus es un orgullo para todo el equipo MTorres y una muestra del talento industrial que existe en España; cumplir 50 años con un reconocimiento de este nivel reafirma nuestra vocación de seguir innovando desde nuestra tierra para la industria global”, señala Juan Albéniz, director general de la empresa navarra, quien añade que “este galardón refuerza nuestra relación de confianza con Airbus y nos impulsa a seguir creciendo desde Navarra, apostando por la innovación, la sostenibilidad y el talento local”.