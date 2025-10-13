PREMIO NOBEL
Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, Premio Nobel de Economía 2025
Los dos primeros han recibido el galardón "por haber identificado los prerrequisitos del crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico", y el tercero "por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa"
La Real Academia Sueca de las Ciencias ha concedido hoy el "Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia", más conocido como el Premio Nobel de Economía, a los estadounidenses Joel Mokyr y Peter Howitt y al británico Philippe Aghion, "por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación".
"Durante los últimos dos siglos, por primera vez en la historia, el mundo ha experimentado un crecimiento económico sostenido. Esto ha sacado a un gran número de personas de la pobreza y ha sentado las bases de nuestra prosperidad. Los galardonados este año en ciencias económicas, Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, explican cómo la innovación impulsa un mayor progreso", ha publicado la cuenta oficial del Premio Nobel en X.
El Premio Nobel de Economía no forma parte del legado de Alfred Nobel, puesto que fue establecido en 1968 por el Riksbanken, el banco central sueco, coincidiendi con el 300 aniversario de la entidad. Sin embargo, el galardón es otorgado por la Real Academia Sueca de las Ciencias.
(Noticia en Ampliación)
