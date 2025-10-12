ThinkInAzul presenta sus resultados en monitorización, acuicultura y economía azul

La Región de Murcia ha acogido las jornadas nacionales del programa ThinkInAzul de colaboración científica, tecnológica y territorial en Ciencias Marinas. Más de 700 investigadores, de los 1.600 que han participado en el programa, se citaron en San Pedro del Pinatar en el «evento más ambicioso en España en torno al estudio, protección y aprovechamiento sostenible del medio marino», afirmó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, en la apertura del foro junto a la a secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega.

El Plan ThinkInAzul, liderado por la Fundación Séneca dependiente de la consejería a y con la coordinación científica de la Universidad de Murcia y el Instituto Oceanográfico Español (IEO), ha supuesto una inversión de 53,7 millones de euros, de los que 10 se han destinado a actuaciones en la Región. «Hemos aplicado la investigación en tres grandes líneas, como son la observación y monitorización del medio marino y litoral, la acuicultura sostenible e inteligente y la economía azul e innovación», señaló el consejero Juan María Vázquez.

Pradera de posidonia oceánica en el litoral de la Región de Murcia. / CARM

Los investigadores -procedentes de Andalucía, Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias y la Región, más de 200 grupos de investigación y un centenar de empresas- han puesto sobre la mesa conclusiones que abren la puerta a nuevas líneas de investigación y aprovechamiento del medio marino. En concreto, el área de observación marina se han expuesto los resultados de aplicar a la monitorización del Mar Menor sensores submarinos e imágenes satelitales.

Economía Azul

Se abordaron procesos de innovación digital para la pesca artesanal en la Región de Murcia, impulsando canales cortos de comercialización, así como el desarrollo de gemelos digitales del Mar Menor o la implementación de protocolos de fertirrigación ecosostenible que redundarían en una menor afección por nitratos en ecosistemas sensibles como la laguna salada.

Los responsables del programa también pusieron el acento en el proyecto para desarrollar procesos para utilizar las algas invasoras asiática Rugulopteryx okamurae como abono mezcladas con restos de poda para compostarlas. «Se pueden así aprovechar sus nutrientes para mejorar el suelo, reducir el uso de fertilizantes químicos y transformar un residuo en un recurso valioso, en un ejemplo claro de economía circular», destacó el consejero Juan María Vázquez.

El titular de Investigación puso como ejemplo estos avances para resaltar la capacidad de nuestro sistema de ciencia y universidades «para liderar grandes proyectos nacionales, con resultados tangibles en innovación marina y sostenibilidad», y subrayó que «la Región ha ejercido con éxito la coordinación científica y técnica del programa, situando a nuestros centros de investigación en la primera línea europea en economía azul y acuicultura de precisión».

Recogida de datos

Por su parte, la vicerrectora de Investigación de la Universidad de Murcia y coordinadora de las jornadas, María Senena Corbalán, afirmó que los resultados del evento «son importantísimos», e incidió en la aplicación práctica ya de algunos de ellos: «La mejora de la recogida de datos nos ayuda a seguir mejorando el gemelo digital del Mar Menor, y a predecir y simular eventos como una dana». En monitorización, según Corbalán, «hay ya más una necesidad de coordinar y homologar los datos para que todos los implicados puedan acceder a ellos y usarlos para sus investigaciones».

A su vez, el investigador del Instituto Español de Oceanografía Fernando de la Gándara, coordinador junto a Corbalán de la jornada, puso el acento en la línea de Acuicultura Sostenible y de Precisión: «Por primera vez, hemos coincidido una serie de investigadores trabajando juntos, creando sinergias y un ‘músculo’ que es capaz de responder a cualquier necesidad que tengan tanto los gobiernos como las empresas privadas».