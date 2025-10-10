Blackstone, Partners Group o Mountpark agitan el mercado logístico con la venta de naves por 600 millones

El mercado logístico se calienta y aspira a recuperar en los próximos meses el esplendor perdido desde 2022, momento en los cambios en la política monetaria rompieron el tablero de juego del sector que más creció tras el estallido de la pandemia por el auge del comercio electrónico. Fondos como Blackstone, Mountpark, Partners Group, Azora o P3 Logistics Parks han sacado a la venta en las últimas semanas carteras de naves por valor de más de 600 millones de euros, con el fin de tantear el apetito inversor y aprovecharse de la caída de las rentabilidades (o yields en el argot especializado).

El sector logístico vivió un auténtico 'boom' durante los años 2020 y 2021, fruto de la demanda de espacios que se generó tras el crecimiento del comercio electrónico durante los años de la crisis sanitaria. Tras dispararse la inflación, que obligó al BCE a subir los tipos de interés, las yields corrigieron desde el 4,25% hasta el 5,25%, hecho se tradujo en una caída bruta del valor del activo de alrededor del 20%. Este cambio brusco provocó una paralización de la inversión: en 2021 y 2022 se superaron los 2.500 millones de euros en transacciones —y se alcanzaron los 3.000—, mientras en 2023 y 2024 está cifra se redujo al entorno de los 1.500 millones.

Ahora, con las paulatinas bajadas de los tipos, el mercado ha vuelto a animarse y algunos inversores han empezado a tantear potenciales ventas, que se suman a las operaciones que ya se han cerrado en el año, como la compra de Mapletree de un porfolio de nueve inmuebles a Logicor por 215 millones, la venta por 170 millones de Brookfield de una nave alquilado a Mango a Punta Na, el family office de la familia Andic, o la adquisición de P3 Logistic Parks de un porfolio logístico de 122.000 metros cuadrados en Madrid a Aberdeen, por 146 millones.

Blackstone, Prologis o Mountpark marcarán el devenir del mercado

El primero de las operaciones que marcarán el devenir del mercado es un porfolio de la promotora logística Mountpark, que ha iniciado los trámites para vender una plataforma de cinco activos en Illescas, en la provincia de Toledo, tal y como informó El Confidencial. Según confirman fuentes conocedoras, la consultora al cargo de esta operación es CBRE y el precio de cierre de esta oscilará entre los 150 y 170 millones, aunque el vendedor está abierto a desprenderse de los activos de forma individualizada.

Por otro lado, la joint venture de Grupo Aristeas y Partners Group ha encargado a Knight Frank la desinversión de una cartera de 108.000 metros cuadrados valorada en 150 millones de euros, en primera y segunda corona de Madrid y Barcelona, consultora que también está coordinando la venta de un porfolio en las mismas ubicaciones de Blackstone con seis activos y 99.000 metros cuadrados, por 130 millones de euros, que hasta ahora gestionaba Logicor, según explican fuentes de mercado a EL PERIÓDICO. Adicionalmente, Kennedy Wilson ha encargado también a Knight Frank encontrar comprador a una nave en Leganés de 16.000 metros cuadrados alquilada a largo plazo a Fundación Humana.

De menor tamaño, Azora ha puesto a la venta una cartera de naves core de su socimi Milepro por 50 millones, en primera y segunda corona de la capital y la Ciudad Condal, en un proceso liderado por Savills, firma que también coordina la desinversión de la patrimonialista Nederval de una plataforma en el mercado logístico de Valencia, también por 50 millones. Por último, P3 Logistics Parks ha contratado a JLL para traspasar un activo en Zaragoza por un precio que rondará los 30 millones.