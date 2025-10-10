Red Eléctrica amplía su control sobre el sector y olvida la compensación a las empresas en caso de apagón

Red Eléctrica ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) poner en marcha medidas “urgentes” después de haber detectado "variaciones bruscas de tensión" en las últimas dos semanas que pueden "tener impacto en la seguridad del suministro". El operador del sistema amplía, así, su red de salvavidas ante un posible riesgo de apagón con un mayor control sobre las centrales de generación, pero desaprovecha la ocasión para modificar la norma que define las compensaciones a estas centrales en caso de un nuevo cero nacional.

El operador del sistema eléctrico ha insistido en los últimos días en que ese grito de socorro no implica que haya riesgo de apagón en España, sino que necesita más herramientas para “seguir mejorando la robustez del sistema eléctrico”. El primero de esos instrumentos, efectivo desde el miércoles 8 de octubre, es limitar la velocidad a la que las instalaciones renovables inyectan energía en la red eléctrica de 2 a 15 minutos. Esto implica que las centrales eólicas y solares tienen menos posibilidades de producir energía, en favor de los ciclos combinados, nuclear y energía hidráulica.

El segundo es modificar la normativa sobre la operación del sistema para que Red Eléctrica tenga mayor poder sobre las centrales de generación en los mercados secundarios, que velan por la seguridad del sistema eléctrico. Por un lado, se propone la posibilidad de solicitar a las centrales convencionales (nucleares, hidráulicas, ciclos combinados y carbón) que aumenten o disminuyan su producción con más antelación que hasta ahora (de hacerlo casi en tiempo real a poder hacerlo un día antes), en lo que se conoce como restricciones técnicas.

En el caso de las centrales que controlan la tensión de la red se establecen requisitos de cumplimiento con más frecuencia de lo habitual, para asegurar que estas instalaciones, a las que el operador del sistema acusó de no cumplir sus obligaciones el día 28 de abril y provocar el colapso del sistema, sí cumplen su cometido. Además, se obligará a todas las instalaciones habilitadas a participar en lo que se conoce como regulación secundaria (que corrige automáticamente las desviaciones de frecuencia y potencia), aunque no presenten ofertas de energía.

Todas estas medidas “podrían tener un impacto significativo" en "las posibilidades de negociación de las instalaciones de producción en todos los mercados”, afirmó la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en su consulta pública de esta semana, lo que podría redundar en mayores costes para los consumidores a través de la factura de la luz.

Entre estos cambios regulatorios no figura la retribución a las empresas por restablecer el sistema en caso de que vuelva a haber un cero eléctrico en España, a pesar de que este procedimiento regulado forma también parte de la normativa técnica que se plantea modificar. Las centrales que participaron en el levantamiento del sistema el 28 de abril fueron remuneradas en base a un procedimiento que sus propietarias consideran que está obsoleto y que no cubre los costes de la operación.

“Como haya un fallo vas a volver a pedir a las centrales que solucionaron el problema y que todavía no han cobrado por lo que le costó ese día el gas y el CO2 que vuelvan a levantar el sistema”, afirman fuentes de una generadora.