Más de 200 personas arropan a la ‘familia Distribat’ en la conmemoración de su vigésimo aniversario

La empresa de referencia a nivel regional en la venta de baterías Distribat celebró su vigésimo aniversario con un evento al que asistieron más de 200 personas, entre autoridades políticas, empresariales, militares y de la sociedad civil.

El acto comenzó con unas palabras de Tomás Martínez Pagán quien afirmó «en dos décadas Distribat se ha convertido en una empresa líder en la Región y que tiene presencia también en Alicante y Almería. Su gerente es un ejemplo de dedicación, lucha y constancia. Hay que destacar que colabora con entidades benéficas de todo tipo devolviendo a la sociedad lo que esta le ha dado, lo cual lo convierte en un referente».

Posteriormente tomó la palabra Juan Moreno Boluda, fundador y gerente de Distribat, exponiendo que «llegué de Mula a haber la ‘mili’, fui portero del Cartagena FC, me casé e hice mi familia en Cartagena. Fundé la empresa hace 20 años y, desde aquel día hasta hoy, lo único que no ha cambiado es la actitud: seguir trabajando con humildad, esfuerzo y respeto».

Más de 200 personas asistieron al evento del vigésimo aniversario de Distribat. / L. O.

«Durante estos años he aprendido que el verdadero éxito no se mide con cifras, sino en las personas que caminan a tu lado: los clientes que confían, los proveedores que acompañan y la familia que te apoya cuando los retos se hacen más grandes. A todos ellos, mi más sincera gratitud».

Posteriormente tomaron la palabra Alejandro Cuerda, almirante del Arsenal; Juan Antonio Vique, director general de TUDOR, EXIDE y FULMEN; Miguel Timmermans, director comercial de la zona de Levante de DAISA/VARTA; José Luis Bravo, Director Comercial de VT POWER; Francisco Martos, director comercial de TEMPEL, PANASONIC y KAISER; Carmelo Navarro; gerente de PETROLINE; y José Manuel Ruiz López y Paco López, directivos de la asociación de veteranos del Cartagena FC; algunos de los cuales les entregaron obsequios. También se proyectó un vídeo que mostró la historia de la empresa.

El acto fue clausurado por Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, quien hizo un gran esfuerzo por asistir dado su deber de atender la alerta metereológica, manifestando que «esta empresa nos pone ‘las pilas’ a toda la Región de Murcia con las baterías que elabora. Su fundador y gerente es un ejemplo por su lucha, su constancia y porque, después de 20 años, sigue con la misma ilusión y las mismas ganas de trabajar que el primer día».

Los protagonistas del acto. / L. O.

A continuación Arroyo hizo entrega de una placa de reconocimiento a Juan Moreno Boluda. Asimismo, el empresario le dio un ramo de flores a la regidora municipal y también, a su mujer, su madre, su cuñada, sus tres hijas y a Tomás Martínez Pagán destinado a su esposa. «El apoyo familiar es fundamental para emprender cualquier proyecto como es esta empresa y lograr lo que hemos conseguido entre todos», afirmó Boluda.

Al evento asistieron más de 200 personas entre las que se encontraron Diego Lorente, concejal de Nuevas Tecnologías; Damián Romero, comisario de la Policía Nacional; Paco Ávila, inspector del mismo cuerpo; y Manuel Asensio, director de la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cartagena (ESPAC).

También Antonio Betancor, presidente de la asociación de empresarios del Polígono Industrial de Los Camachos; Andrés Baraza, presidente de Integralia; Mariano Jiménez Barrull, gerente de Metalmecánicas Herjimar; y Diego de Haro y Quino Cutillas, propietarios de la imprenta QdH.

Asimismo estuvieron presentes Francisco Pagán y Felipe Rubio, hermanos mayores de las Cofradías Marraja y del Cristo de la Divina Misericordia, respectivamente; Matías Barco, presidente de la asociación benéfica Cartagena por la Caridad; y Andrés Ros, presidente de la Cruz Roja, entre otros.

En el acto, celebrado en el Club Naval de Oficiales, se sirvió un cóctel que finalizó con el corte de la tarta elaborada con motivo del aniversario de los 20 años de la empresa. A continuación, el grupo de música ‘El sitio de mi garaje’ amenizó con música pop-rock hasta que concluyó el evento.