Evento

Ucam Business Club da la bienvenida a la nueva temporada

Su tradicional Welcome Party reunió a más de 300 asistentes pertenecientes a 140 empresas

Welcome Party del UCAM Business Club.

Welcome Party del UCAM Business Club. / UCAM

La Opinión

El UCAM Business Club dio la bienvenida a la temporada 2025/26 con la celebración de su tradicional Welcome Party, un encuentro que reunió a más de 300 asistentes pertenecientes a 140 empresas en una velada muy especial celebrada en Finca Buenavista, con el patrocinio de Asterra Partners.

El evento marcó el inicio de un nuevo curso lleno de retos e ilusión para los equipos de fútbol y baloncesto de la Universidad Católica de Murcia.

Durante el acto, la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell, subrayó el compromiso del Club con el tejido empresarial de la Región de Murcia y destacó la importancia de seguir fortaleciendo las alianzas con las compañías que forman parte del UCAM Business Club.

«Es un placer compartir esta noche con vosotros, nuestros patrocinadores. Esto es una realidad gracias a vuestro apoyo incondicional. Juntos representamos a Murcia por toda España y Europa», señaló García Mascarell.

