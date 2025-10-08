Ryanair recorta otros 1,2 millones de asientos en los aeropuertos regionales y elimina los vuelos a Asturias

Nuevo recorte de asientos de Ryanair por el aumento de las tarifas aeroportuarias de Aena. La aerolínea irlandesa ha anunciado que recortará 1,2 millones de plazas más durante el verano 2026 en los aeropuertos regionales. Uno de los principales afectados será Asturias, donde la compañía suprimirá todos sus vuelos con origen o destino a este aeropuerto, según ha anunciado el consejero delegado de la 'low cost', Michael O'Leary.

En poco más de un año, la compañía ha dicho adiós a cinco aeropuertos regionales. Ryanair dejó de volar a Valladolid y Jerez este verano y en la temporada de invierno hará lo propio en Vigo y Tenerife, aeropuertos a los que ahora se suma Asturias. "El sistema de tarifas de Aena no funciona, pagamos tarifas similares en Madrid y Barcelona que en aeropuertos vacíos", ha denunciado el dirigente irlandés.

La compañía no perderá 1,2 millones de asientos en España, sino que traslada parte de su operativa de los pequeños aeródromos a los más grandes, pues al mismo tiempo que ha anunciado el recorte de plazas en los aeropuertos regionales ha avanzado un crecimiento de 600.000 plazas en los grandes (Madrid, Barcelona, Málaga o Palma). El resto se dirigirá a otros países como Marruecos, Italia o Croacia, a los que quiere "premiar" por tener tarifas aeroportuarias más asequibles.

El gestor aeroportuario anunció a finales de julio que incrementará las tarifas un 6,5% para 2026, hasta los 11,03 euros por pasajero, lo que representa un incremento de 68 céntimos. La aerolínea considera que es necesario que Aena revierta esa subida y al mismo tiempo baje las tarifas en los aeropuertos regionales al menos un 40% para volver a crecer en esos lugares.

"Aeropuertos como Valladolid o Jerez, con una capacidad del 20%, necesitan que las tarifas bajen al menos en un 50% para poder estimular el tráfico", ha defendido O'Leary, quien sostiene que "no es lo mismo llevar un avión destino a Barcelona, que destino a Santander, donde hay que estimular mucho más la demanda bajando los precios".

Una vez más, la aerolínea 'low cost' señala directamente al Gobierno a quien acusa de "lavarse las manos" como principal accionista de Aena. "Hemos enviado varias propuestas al Gobierno, pero a (Pedro) Sánchez le da igual, se lava las manos, mientras Aena sigue invirtiendo en Latinoamérica y ganado dinero", ha añadido O'Leary.

El tijeretazo anunciado este miércoles se suma al millón de plazas anunciado para su operativa invernal, así como a las 800.000 plazas de este verano. En la temporada de invierno, que comienza a finales de este mes, la compañía ha cerrado su base de Santiago de Compostela y reducido su operativa en un 80% en este aeropuerto. Además, eliminó todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte y redujo su capacidad en Asturias (-16%), Santander (-38%), Zaragoza (-45%) y Vitoria (-2%). En las Islas Canarias canceló el 10% de su capacidad en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.