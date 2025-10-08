Confirmado por el BOE: estas nóminas españolas bajan 95 euros a partir de 2026 por el MEI

La sostenibilidad del sistema público de pensiones lleva años en el centro del debate social y económico en España. Con una población cada vez más envejecida y una generación del baby boom acercándose a la jubilación, el Gobierno ha tenido que mover ficha.

De ahí surge la segunda gran reforma de las pensiones, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y con ella, un nuevo ajuste que muchos trabajadores notarán directamente en su nómina: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, más conocido como MEI.

Qué es el MEI y por qué se ha creado

El MEI no es un impuesto en el sentido tradicional, sino una cotización adicional a la Seguridad Social que comenzó a aplicarse en 2023 con el objetivo de reforzar el Fondo de Reserva (la famosa “hucha de las pensiones”) para asegurar que las futuras generaciones puedan seguir cobrando su prestación.

Este mecanismo se diseñó como una aportación conjunta entre empresas y trabajadores: cada mes, una pequeña parte del salario se destina automáticamente a ese fondo. En 2025 el tipo total es del 0,8 %, y en 2026 subirá al 0,9 %, de los cuales el 0,15 % correrá a cargo del trabajador y el resto del empleador.

Cuánto se descontará y a quién afecta

A partir de enero de 2026 todas las nóminas en España incluirán esta deducción, independientemente del nivel de ingresos. No hay que hacer trámites: la empresa lo retiene de manera automática cada mes.

Ahora bien, el impacto no será igual para todos: para quienes tienen un salario que alcance la base máxima de cotización (estimada en unos 63.180 € anuales) la deducción total a lo largo del año será de unos 95 €.

En el caso de sueldos más bajos el descuento será proporcionalmente menor: por ejemplo, alguien que cobre unos 28.000 € brutos al año verá una reducción de apenas 42 €.

Evolución de la aportación hasta 2029

El plan está diseñado para crecer de forma progresiva. Cada año el tipo de cotización aumentará una décima hasta llegar al 1,2 % en 2029, momento en el que se mantendrá estable, al menos, hasta 2050. De esa cifra la empresa asumirá el 1 % y el trabajador el 0,2 %.

Lo que no se ve: por qué este descuento puede ser positivo

Aunque en la práctica el MEI supone una pequeña bajada del salario neto, su finalidad no es recaudatoria en el corto plazo sino preventiva. El dinero recaudado no se destina a pagar pensiones actuales, sino a alimentar el Fondo de Reserva para cuando el sistema tenga que hacer frente a un gasto mucho mayor en jubilaciones.

En otras palabras el MEI busca equilibrar el esfuerzo entre generaciones. Los trabajadores actuales aportan un poco más hoy para garantizar que el sistema no colapse cuando ellos mismos se jubilen. Esta medida “refuerza la sostenibilidad de la Seguridad Social a largo plazo” y ayuda a preservar un sistema público fuerte frente a los retos demográficos.

¿Y los autónomos?

El MEI también alcanza a los trabajadores por cuenta propia: se integra dentro de la cuota mensual a la Seguridad Social, que ya ha ido subiendo ligeramente desde 2023. En este 2025, por ejemplo, el tipo total de cotización pasa del 31,2 % al 31,4 %, y continuará incrementándose de manera progresiva.