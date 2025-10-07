Navantia blinda 2.000 empleos en Cádiz hasta 2030 con dos nuevos Buques de Acción Marítima para la Armada

La industria de la defensa tiene un papel histórico y fundamental en la economía andaluza y es básica en provincias como Sevilla o Cádiz. Navantia juega un papel estratégico en el mapa español y su factoría en la Bahía gaditana es un motor de empleo para la zona.

Este martes, el Gobierno de España ha anunciado la firma de la orden de ejecución para el diseño y construcción de dos nuevos Buques de Acción Marítima (BAM), que se sumarán a los seis ya operativos en la Armada española —Meteoro, Rayo, Relámpago, Tornado, Audaz y Furor—, "con el objetivo de reforzar la vigilancia, seguridad y presencia marítima en aguas de interés nacional e internacional", en un acto que han protagonizado la secretaria de Estado de Defensa y el presidente de Navantia.

Esta información ya fue adelantada por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a principios del pasado mes de septiembre durante una visita a Zona Franca de Cádiz, donde recordaba que la noticia es "muy importante" para todos los astilleros y "para la familia de Cádiz", además de para una provincia que está "en el punto de atención" por su construcción de buques. Hay que recordar que la Bahía gaditana también participa del programa F-110 de fragatas para la Armada Española que, si bien se construyen en Ferrol, cuentan con tecnología y sistemas desarrollados en la provincia andaluza.

Un contrato de 716 millones

El contrato, con un presupuesto de 716 millones de euros, supone una "inversión estratégica" en la industria naval nacional y tendrá un impacto estimado de cuatro millones de horas de trabajo, lo que se traduce en unos 2.000 empleos como promedio anual (directos, indirectos e inducidos por la actividad económica generada) hasta 2030. Tras la firma del contrato comenzarán las labores de ingeniería, con el inicio de producción previsto en el primer semestre de 2027, ha señalado el Gobierno en una nota de prensa.

Los BAM 7 y 8 serán buques con una eslora y manga de 90 y 14 metros. Contarán con un sistema de propulsión de dos ejes con sistema combinado diésel y eléctrico, que les dotará de una velocidad máxima de 21 nudos y una autonomía de más de 7.700 millas. Estarán preparados para una dotación de 50 personas, además de 36 camas disponibles para fuerza embarcada (dotación de vuelo, equipo de seguridad, equipo médico, etc.).

En cuanto a capacidades, los buques incorporan mejoras sustanciales respecto a sus predecesores. Dispondrán de un sistema de combate Scomba de nueva generación, con capacidades de integración táctica de vehículos no tripulados, un Sistema Integral de Control de Plataforma (SICP) modernizado, sistemas avanzados de ciberseguridad, comunicaciones y navegación, así como mejoras en espacios médicos y de alojamiento.

"Compromiso con la seguridad marítima"

"La construcción se llevará a cabo en las instalaciones de Navantia Puerto Real, que cuentan con un alto nivel de automatización y tecnología avanzada, consolidando a la Bahía de Cádiz como un referente internacional en construcción naval de alta tecnología", ha subrayado el Gobierno en la nota de prensa.

"El programa BAM 7 y 8 refuerza el compromiso del Ministerio de Defensa con la seguridad marítima, la industria nacional de defensa y el tejido tecnológico español, al implicar a un amplio número de empresas colaboradoras dentro de una cadena de suministro innovadora y de alto valor añadido", ha concluido.