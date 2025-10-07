Limcamar refuerza su compromiso con la profesionalización

Limcamar anuncia su reciente adhesión a Aerce (Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos), consolidando así su apuesta por la profesionalización, la innovación y la mejora continua en el ámbito de las relaciones con los departamentos de compras.

La incorporación de Limcamar a Aerce representa un paso estratégico en su posicionamiento como proveedor de referencia para empresas que valoran la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad en sus procesos de contratación.

Limcamar, empresa especializada en licitaciones para Servicios de Limpieza Profesional en España y Portugal, cuenta con más de 10.500 trabajadores en plantilla y roza los 150 millones de facturación en 2025. Siendo una de las cinco primeras empresas de su sector en España, según en ranking DUNS 100.000.

Aerce, con más de 2.000 socios en toda España, es la entidad más representativa del sector compras, y actúa como catalizador de buenas prácticas, formación especializada y networking entre profesionales y empresas comprometidas con la excelencia operativa.

“Para Limcamar, formar parte de Aerce significa estar más cerca de nuestros clientes, entender mejor sus retos y contribuir activamente a la evolución del sector”, ha declarado Vicente Martínez Orenes, director de compras de la compañía. “Compartimos con Aerce la visión de que las compras no son solo una función operativa, sino una palanca estratégica para la competitividad empresarial”, ha dicho.

Gracias a esta adhesión, Limcamar tendrá acceso a contenidos formativos de alto nivel, estudios sectoriales, eventos especializados y espacios de colaboración con responsables de compras de empresas líderes en sectores como retail, industria, sanidad y oficinas, áreas en las que cuenta con casi 40 años de experiencia. Esta alianza permitirá a la compañía anticiparse a las nuevas demandas del mercado, adaptarse a los estándares más exigentes y fortalecer su propuesta de valor.

La entrada en Aerce se suma a otras iniciativas de Limcamar orientadas a la mejora continua, como su compromiso con diferentes entidades que auditan en materia de sostenibilidad, el impulso de campañas de reputación corporativa y el patrocinio de eventos deportivos solidarios. Todo ello refleja la implicación de la empresa con una gestión responsable, transparente y orientada al cliente.