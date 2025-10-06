La producción industrial sube en agosto al 0,4% y suma tres meses de alzas

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 0,4% en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa 2,1 puntos inferior a la de julio (+2,5%), según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de agosto, la producción industrial encadena tres meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 3,4% interanual el pasado mes de agosto, tasa siete décimas superior a la de julio.

En términos mensuales (agosto sobre julio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,1%, con lo que ya encadena dos meses de caídas tras haber registrado en julio un descenso del 0,4%.

Por sectores, los bienes de equipo fueron los únicos que presentaron una tasa mensual positiva, del 2,6%, en tanto que los bienes intermedios registraron el mayor retroceso (-1,5%).