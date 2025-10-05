Campoder celebra 25 años sembrando futuro e impulsando el desarrollo económico y social en el medio rural

El Grupo de Acción Local Campoder, Asociación para el Desarrollo Rural, celebra en 2025 un cuarto de siglo de trabajo en favor del progreso de los municipios que integran su ámbito de actuación. Son muchos los años de esfuerzo compartido para dinamizar la economía local, promover la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida en el medio rural.

A lo largo de su trayectoria, la entidad se ha consolidado como un motor de iniciativas que han favorecido la diversificación económica, el emprendimiento, la conservación del patrimonio natural y cultural, y la creación de servicios de proximidad que responden a las necesidades de la población.

Campoder ha gestionado programas europeos, nacionales y regionales que han hecho posible apoyar a mujeres rurales, jóvenes y personas en riesgo de exclusión social; impulsar proyectos que contribuyen a la lucha contra el cambio climático; y fortalecer la cohesión territorial a través de la cooperación entre municipios, asociaciones y empresas.

Con motivo de esta efeméride, la asociación ha diseñado un programa de actividades institucionales y acciones abiertas a la ciudadanía con el fin de conmemorar el camino recorrido y proyectar una visión de futuro para el desarrollo del territorio.

“Este aniversario es una oportunidad para agradecer la implicación de todas las personas, entidades y administraciones que han confiado en Campoder en este recorrido. Juntos hemos demostrado que el desarrollo rural necesita y merece nuestro esfuerzo y por eso seguimos comprometidos con el futuro del territorio”, ha señalado Miguel Buendía Prieto, Gerente de Campoder.

Con esta celebración, Campoder reafirma su papel como referente en la gestión participativa de proyectos de desarrollo rural, apostando por la innovación social, la sostenibilidad ambiental y la creación de oportunidades para todas las personas que viven en el medio rural.

Sobre Campoder

Campoder, Asociación para el Desarrollo Rural, trabaja desde el año 2000 por un crecimiento equilibrado y sostenible del territorio en el que actúa. La entidad promueve proyectos vinculados a la protección del medio ambiente, el emprendimiento rural, la valorización del patrimonio cultural, la mejora de servicios básicos y la promoción del turismo responsable. Todo ello en estrecha colaboración con ayuntamientos, asociaciones y agentes socioeconómicos.

Su ámbito de actuación abarca Mazarrón, Fuente Álamo, Águilas, Totana, Lorca, Murcia, Cartagena y Puerto Lumbreras, con el compromiso de unir progreso económico, calidad de vida y respeto por el entorno natural.