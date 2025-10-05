CaixaBank renueva su acuerdo de colaboración con el sector hostelero

CaixaBank y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Murcia (ASHOMUR) han firmado un nuevo convenio de colaboración con el objetivo de apoyar al sector hostelero de la Región de Murcia, contribuyendo a su dinamización y ofreciendo soluciones financieras adaptadas a sus necesidades.

El acuerdo ha sido rubricado por la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Olga García, y por el presidente de ASHOMUR, Felipe Saldaña.

Gracias a este convenio, los asociados de ASHOMUR podrán acceder a condiciones ventajosas en productos y servicios financieros de CaixaBank, diseñados para mejorar la gestión de sus negocios y fomentar su crecimiento. Asimismo, la entidad pone a disposición del sector su modelo de acompañamiento especializado, con áreas de negocio como Hotels & Tourism, que ofrece un servicio integral a las empresas del sector turístico y hostelero.

Durante la firma, Olga García destacó que “en CaixaBank mantenemos un firme compromiso con el sector hostelero, porque sabemos que constituye uno de los motores económicos y sociales más importantes de la Región de Murcia; su capacidad de generar empleo, atraer turismo y dinamizar el territorio lo convierten en un pilar clave para nuestro desarrollo colectivo”.

“con este convenio reforzamos nuestro apoyo a empresarios y autónomos que, con esfuerzo e innovación, contribuyen al crecimiento sostenible de la Región y a proyectar la excelencia de la hostelería murciana dentro y fuera de nuestras fronteras”, añadió García.

Por su parte, Felipe Saldaña subrayó que “es fundamental la implicación del tejido empresarial y de las entidades financieras para construir una oferta turística de calidad, sostenible y atractiva para quienes visitan la ciudad de Murcia. Se trata de un sector claramente al alza, como demuestra el aumento sostenido del impacto económico de nuestro colectivo en el conjunto de la economía murciana”.

Saldaña quiso, asimismo, “agradecer la implicación de CaixaBank, que año tras año ha venido apoyando y participando en múltiples iniciativas de nuestra asociación y del sector turístico en general”.

Con esta colaboración, CaixaBank y ASHOMUR consolidan su alianza en favor de la competitividad y la modernización del sector hostelero, clave para el turismo y la economía regional.

Apoyo al sector turístico y hotelero

CaixaBank 'Hotels & Tourism', que cuenta actualmente con una cartera de créditos total al sector del alojamiento turístico de 8.100 millones de euros y cerca de 12.500 clientes, está posicionada como un referente para este segmento de empresas. Gracias a su especialización en el sector turístico, CaixaBank tiene capacidad para detectar y adaptarse con agilidad a sus necesidades, y apoyar a este tipo de empresas con el servicio personalizado que requieren a través de un equipo de más de 30 profesionales especializados en el mercado hotelero y los más de 2.200 gestores de la entidad expertos en el asesoramiento empresarial.

A través de CaixaBank 'Hotels & Tourism', la entidad pone a disposición del mercado hotelero una oferta de productos y servicios diferenciales para ayudar a optimizar la rentabilidad de su negocio y a simplificar su actividad diaria, teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes subsectores.