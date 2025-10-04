ELIS Murcia celebra 35 años de educación internacional personalizada a más de 3.000 alumnos de toda la Región

El Limonar International School (ELIS) Murcia celebró ayer un acto conmemorativo muy especial en su campus de Buenavista para rendir homenaje a los 35 años de trayectoria que lo han consolidado como el colegio internacional líder en la Región de Murcia. A lo largo de estas tres décadas y media, son miles los estudiantes que han pasado por sus aulas, recibiendo una formación académica de excelencia unida a un profundo compromiso con los valores humanos y el bienestar personal.

El acto reunió a autoridades locales, representantes institucionales y miembros de la comunidad educativa. La jornada incluyó discursos de bienvenida, el descubrimiento de una placa conmemorativa, una visita guiada por las instalaciones del centro y concluyó con un vino de honor al aire libre.

Entre las personalidades asistentes se encontraban el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera Gómez; la Presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miriam Fuertes Quintanilla y la Decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, Juana Mulero Cánovas, entre otros. También participaron representantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), fundadores, exdirectivos y directivos actuales de Cognita, la red internacional de más de 100 colegios en tres continentes a la que pertenece ELIS Murcia. “Desde el Ayuntamiento de Murcia queremos transmitir nuestro sincero reconocimiento a ELIS por enseñar durante estos 35 años valores como el esfuerzo, el sacrificio y el respeto además de una educación de calidad”, expresó el concejal Noguera.

Durante la ceremonia se rindió también un sentido homenaje a los fundadores del colegio, Antonio Alonso y José Lorite, cuya visión pionera permitió que ELIS Murcia se convirtiera en referente educativo de la Región. Asimismo, se destacó el papel de los exalumnos presentes, cuya trayectoria profesional en ámbitos tan diversos como la medicina, la abogacía, el emprendimiento, la investigación o el deporte profesional constituye la mejor prueba del impacto de esta institución.

Tres décadas y media de excelencia educativa

Desde su fundación, ELIS Murcia ha destacado por ofrecer un modelo educativo innovador y personalizado a más de 3.000 alumnos. Actualmente cuenta con casi 900 alumnos, siendo un centro líder en la Región que combina un plan de estudios británico y español que garantiza a sus estudiantes la obtención de una doble titulación oficial en Secundaria y Bachillerato. Este enfoque les abre las puertas de las mejores universidades de Europa y Estados Unidos, entre otros destinos, donde numerosos exalumnos ya desarrollan con éxito su trayectoria profesional.

Las autoridades posan junto a la plaza de los 35 años de ELIS Murcia. / ELIS

En sus 35 años de historia, el colegio ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. Además de figurar de manera habitual en los principales rankings independientes de los mejores colegios de España, ha sido distinguido en diversas ocasiones dentro del propio grupo Cognita por su desempeño, resultados y la valoración de las familias. Asimismo, su directora ejecutiva, Vanessa Grimward, ha sido reconocida como la mejor directora de colegio en Europa por la prestigiosa firma educativa Pearson. Es además, el único colegio de levante español acreditado por el prestigioso Consejo de Colegios Internacionales.

Valores y compromiso con la comunidad

Uno de los pilares fundamentales de ELIS Murcia es la formación en valores. Los cinco principios que guían la vida del centro –respeto, consideración, perseverancia, amabilidad y cuidado– impregnan la actividad diaria y forman parte inseparable de su proyecto educativo. Esta filosofía, unida a una atención integral al bienestar del alumno, busca desarrollar no solo excelentes estudiantes, sino también ciudadanos globales comprometidos con la sociedad y el medio ambiente. Así lo afirmó Álvaro de Miguel, director general de Cognita para España e Italia, quien destacó en su discurso que “las buenas prácticas de ELIS trascienden más allá de la comunidad local y benefician a niños y profesores en toda España, siendo un ejemplo para todo el grupo tanto a nivel nacional como internacional”.

En este sentido, el colegio se caracteriza también por su firme apuesta por la sostenibilidad. Sus modernas instalaciones en Buenavista incorporan medidas como el uso de energía solar, iluminación LED, transporte interno en bicicletas eléctricas, separación de residuos en todos los espacios y proyectos de reciclaje solidario, entre otras muchas iniciativas.

Mirando a los próximos 35 años

La visión de ELIS Murcia para los próximos 35 años se resume en una metáfora de árbol: sus raíces son el cuidado y bienestar de los alumnos, condición imprescindible para un aprendizaje pleno; el tronco, la enseñanza y el aprendizaje personalizados y de calidad que aseguran un desarrollo académico sólido; y los frutos, sus estudiantes, preparados para afrontar los retos del mundo con una formación integral y un fuerte compromiso con el respeto y la ciudadanía global.

La celebración de hoy marca no solo un repaso al camino recorrido, sino también un punto de partida hacia nuevos desafíos educativos. Con un firme compromiso con la innovación pedagógica, la sostenibilidad y la formación integral, ELIS Murcia afronta el futuro decidido a seguir ofreciendo lo mejor de la educación internacional a las generaciones venideras.

Como colofón a este aniversario, el sábado se celebrará un gran evento en el campus de Montevida, que reunirá a más de 1.000 asistentes entre personal, familias y exalumnos. La jornada contará con actuaciones musicales en directo, espectáculos de animación para los más pequeños, paellas gigantes y la presencia de diversas ONG, reforzando así el espíritu de comunidad y solidaridad que caracteriza a ELIS Murcia.