Premio Startup del Año: vota ya para elegir a la empresa ganadora

La Opinión de Murcia presenta la II edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell, para poner en valor el esfuerzo que, en distintos ámbitos, desarrollan empresas con sede o representación en la Región de Murcia. Los galardones reconocerán la labor de ocho empresas: Empresa del Año, Empresario del Año, Premio Empresa Familiar, Premio Empresa +Sostenible, Premio Empresa Mejor Trayectoria Empresarial, Premio Empresa +Internacional, Premio Empresa +Impacto Social y Premio a la Mejor Startup. Las siete primeras han sido elegidas por un jurado compuesto por representantes al más alto nivel del ámbito socieconómico de la Región, mientras que la octava (Mejor Startup) será elegida por los lectores de La Opinión.

En esta categoría se reconoce a empresas emergentes de la Región de Murcia de reciente creación que destacan por su carácter innovador en el modelo de negocio, producto o servicio; su impacto en el mercado, grado de aceptación y escalabilidad del proyecto; la viabilidad económica y financiera demostrada en sus primeros años de actividad; la aportación al ecosistema emprendedor regional, generando empleo de calidad y dinamización empresarial; así como el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Las candidaturas que optan al Premio Startup de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell son Votum, Nanocarbonoids y Qartia Smart Technologies.

Los lectores interesados en participar en la votación pueden hacerlo aquí hasta el próximo 9 de octubre:

.

Votum Labs

Votum Labs es una empresa biotecnológica, afincada en Lorquí, especializada en el diseño, desarrollo, producción y distribución de productos con cannabinoides orgánicos y sostenibles. La startup diseña sus productos para la salud y el bienestar de las personas, innovando en soluciones y tecnologías basadas en productos con cannabidiol. Son muchos los estudios que avalan los beneficios del CBD para la mejora de la salud y su ayuda en la solución a problemas y enfermedades. Todo ello con un único objetivo, revolucionar la industria del bienestar deportivo y el cuidado de la salud, así como de la de las mascotas.

Nanocarbonoids

Nanocarbonoids es una spin-off innovadora que surge en el ámbito de la investigación aplicada, especializada en el desarrollo de nanomateriales de carbono con aplicaciones en sectores estratégicos como la salud, la energía y la sostenibilidad. Su propuesta de valor radica en la capacidad de generar soluciones de alto impacto tecnológico con gran potencial de transferencia al mercado.

El proyecto combina conocimiento científico con visión empresarial, y se presenta como un ejemplo claro de cómo la investigación de vanguardia puede convertirse en motor de crecimiento económico y creación de empleo cualificado. Su apuesta por la innovación y su contribución al posicionamiento de la Región de Murcia como polo tecnológico la señalan como candidata firme a este galardón.

Qartia Smart Technologies

Qartia Smart Technologies es una startup murciana especializada en el desarrollo de soluciones de ciudades inteligentes, movilidad sostenible y gestión energética. A través de la aplicación de IoT, inteligencia artificial y big data, la empresa diseña sistemas que mejoran la eficiencia urbana y optimizan el uso de recursos, contribuyendo al desarrollo de entornos más sostenibles y conectados.

Su enfoque innovador y la viabilidad de sus proyectos la han llevado a posicionarse rápidamente en el ecosistema emprendedor regional, ofreciendo un modelo de negocio escalable con gran capacidad de expansión nacional e internacional. Con ello, Qartia se consolida como un ejemplo de emprendimiento tecnológico al servicio de la sociedad y del futuro de las ciudades.

Premios Empresa del Año Banco Sabadell

Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell que organiza La Opinión de Murcia junto con la entidad bancaria tienen como objetivo fomentar el emprendimiento empresarial mediante el ejemplo y la inspiración que aportan las compañías más punteras, apoyar las demandas del tejido empresarial e identificar los proyectos que mejor sintonizan con las necesidades de la sociedad actual.

Estos galardones son ya un referente en el panorama socioeconómico y distinguen a aquellas iniciativas que contribuyen de forma destacada a la generación de riqueza, innovación y empleo.